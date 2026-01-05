Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

El defensor central Agustín Lamosa pertenece a San Lorenzo, no será tenido en cuenta y suma varios interesados en la Primera Nacional. Colón analiza avanzar por un préstamo.

En plena búsqueda de alternativas para fortalecer la defensa, Colón habría puesto la mira en Agustín Lamosa, marcador central de San Lorenzo de Almagro que no entra en la consideración del cuerpo técnico azulgrana y podría salir cedido en este mercado de pases. El futbolista contaría con tres ofertas concretas sobre la mesa: además del Sabalero, Atlanta y Ferro Carril Oeste también manifestaron su interés.

La posibilidad de una cesión es la vía más factible, y no se descarta que en los próximos días alguno de los clubes avance formalmente con una propuesta hacia la dirigencia del Ciclón.

Perfil y trayectoria

Lamosa nació el 17 de octubre de 2001 en Vicente López, mide 1,82 metros, es diestro y se desempeña como defensa central. Llegó a San Lorenzo en 2015, firmó su primer contrato profesional en 2022 y tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2026.

Si bien aún no pudo debutar oficialmente en la Primera del Ciclón, tuvo experiencias cercanas al plantel profesional: subió con Diego Dabove, realizó entrenamientos en Primera, integró una delegación internacional en Copa Sudamericana y luego hizo la pretemporada con Paolo Montero. Su crecimiento se consolidó a partir de sus préstamos en la Primera Nacional.

Rendimiento en el ascenso, su principal aval

El zaguero viene de construir una carrera sólida en el ascenso. Su mejor versión se vio en San Telmo, donde fue una de las piezas clave del equipo que peleó el ascenso en 2024. Bajo la conducción de Alfredo Grelak, disputó 37 partidos, convirtió un gol, recibió nueve amarillas y una expulsión —muy discutida— ante Almirante Brown.

Antes, había pasado por Nueva Chicago (24 partidos, 20 como titular) y Almirante Brown (13 encuentros, con menor continuidad). En 2025, actuó en Temperley, donde sumó 22 partidos y casi 2.000 minutos, confirmando regularidad y experiencia en la categoría.

En total, Lamosa acumula 96 partidos oficiales, con 7.626 minutos en cancha, un registro que lo posiciona como un defensor curtido para la Primera Nacional.

¿Encaja en lo que busca Colón?

Desde lo futbolístico, Lamosa ofrece buen juego aéreo, presencia física y conocimiento del torneo, tres aspectos valorados por Colón para rearmar su última línea. El Sabalero evalúa alternativas en defensa y el nombre del central aparece como una opción concreta, aunque la competencia con Atlanta y Ferro podría acelerar definiciones.

Por ahora, no hay acuerdo cerrado, pero el escenario está planteado: Lamosa saldrá de San Lorenzo y Colón analiza si dará el paso para sumarlo como refuerzo en un puesto clave. El desenlace podría llegar en los próximos días.