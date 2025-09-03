Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ariel Utrera, ¿otro candidato a la presidencia de Colón?

Ariel Utrera, empresario del rubro distribución de bebidas, podría aparecer como una de las opciones presidenciales para las elecciones en Colón.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2025 · 16:58hs
En medio de un clima político cada vez más agitado en Colón, siguen apareciendo nombres que podrían sumarse a la carrera electoral de fin de año. Uno de ellos es el de Ariel Utrera, empresario del rubro de distribución de bebidas en Santa Fe y socio del club, quien dejó abierta la puerta a una posible participación dirigencial.

Qué dijo Ariel Utrera de la chance de recalar en Colón

En la previa del partido ante Defensores de Belgrano, Utrera dialogó con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) y, si bien aclaró que nunca fue contactado formalmente para integrar una lista, reconoció que no descarta involucrarse en la política sabalera.

LEER MÁS: El caso Alberto Espínola: Colón condenado a pagar y con riesgo de sanciones

“Nunca lo tuve en cuenta, pero se podría pensar algún día. Por ahora no hay nada concreto, aunque se habla y se escuchan cosas”, comentó.

El empresario, reconocido por su constante apoyo al club tanto en lo deportivo como en lo institucional, fue cauto pero dejó entrever que su nombre podría estar en los planes de algunos sectores que buscan conformar alternativas para competir en las elecciones. “Siempre alentando, siempre colaborando, en las buenas y en las malas. Soy socio y me interesa Colón, como siempre”, agregó.

Utrera, con prudencia pero con rumores cada vez más fuertes

Más allá de su prudencia, la posibilidad de que Utrera se sume al escenario político no sorprende: es un hombre con peso propio en el ámbito empresarial local, de perfil conocido en la ciudad y con buena relación con diferentes actores vinculados al club.

LEER MÁS: El TAS, Espínola y Colón: qué significa el fallo según Marcelo Bee Sellares

Con varias agrupaciones ya en movimiento y otras tanteando posibles fórmulas, la aparición de su nombre agrega un nuevo condimento al panorama electoral de Colón. Lo cierto es que, entre sonrisas y evasivas, Utrera dejó una frase que muchos interpretan como un guiño hacia el futuro inmediato: “Vamos a ver qué pasa de acá a diciembre”.

Colón Ariel Utrera Club
