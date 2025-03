Díaz y Ceballos hicieron todo para que Colón perdiera el invicto y el liderazgo

Colón arrancó mejor, pero se equivocó y lo pago caro

Colón arrancó el partido mejor que su rival, en esos primeros minutos el Sabalero se mostraba mejor plantado y más peligroso que Almirante Brown. Daba la sensación que el elenco rojinegro tenía argumentos suficientes como para imponerse al equipo local, que llegaba a este partido sin triunfos.

Al punto tal que a los 5' dispuso de una chance clarísima para abrir el marcador. Un centro desde la derecha de Federico Jourdan, la pifia de Tomás Villoldo y la pelota que le quedó a Emmanuel Gigliotti quien en el área chica y de frente al arco terminó definiendo con un remate cruzado de zurda que se fue cerca del caño derecho.

Y a los 15' otra vez el Puma pudo anotar. En esta ocasión, el delantero remató a la carrera y la pelota se fue cerca del caño izquierdo. Colón se mostraba profundo cuando atacaba y complicaba a su rival, que no estaba seguro en defensa.

Sin embargo y cuando el Sabalero dominaba, llegó el gol del elenco local. Un pelotazo largo de Máximo Levi le permitió a Gonzalo Flores picar habilitado ante la desatención del bloque defensivo. El delantero encaró en velocidad, ante la salida apresurada de Marcos Díaz, quien quedó desairado para que Flores con tiempo terminara definiendo de derecha para el 1-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1898901316396564517&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE ALMIRANTE!



A los 17´, Flores apareció habilitado tras un gran pase, eludió a Marcos Díaz y convirtió el 1-0 de #AlmiranteBrown ante #Colón. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/ipuUMPEBGV — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2025

Y a los 21' el mismo Flores estuvo cerca de anotar el segundo cuando picó en soledad por el sector derecho, una vez más Díaz salió apurado y el que terminó salvando fue Brian Negro en la línea cuando el remate de Flores tenía destino de red. Colón en defensa daba todo tipo de ventajas.

Colón tenía la pelota, la jugaba con criterio de mitad de cancha hacia adelante, pero fallaba en las coberturas defensivas y con poco Almirante Brown complicaba, sobre todo por el costado derecho. Y a los 34' Diego Ceballos ignoró una falta dentro del área que debió ser penal para Colón, cuando Tomás Villoldo sujetó a Federico Jourdan quien no alcanzó a cabecear.

Más allá de esa acción, luego del gol de Almirante Brown, el equipo dirigido por Pereyra sintió el impacto y mermó su rendimiento, ya que le costó desequilibrar como lo había hecho en el primer cuarto de hora. A los 42' una corrida de Gigliotti generó una polémica más dado que el delantero cayó dentro del área y se advirtió un toque de Patricio Pizarro, en lo que dio toda la sensación de ser penal.

En el inicio del segundo tiempo, la primera aproximación fue para Almirante Brown, cuando Tomás Almada picó por la punta izquierda, frenó y remató de derecha y el balón se fue cerca del ángulo izquierdo del arco sabalero. Colón respondió con un centro de Federico Jourdan, que Facundo Castet no alcanzó a conectar bien.

De todos modos, en el arranque del segundo tiempo, Almirante Brown jugaba mejor que Colón. Recuperaba la pelota y proponía por la banda izquierda del ataque. Sin embargo, le faltaba contundencia y jerarquía para anotar el segundo, ya que el Rojinegro le concedía todo tipo de ventajas.

Antes del cuarto de hora, el Pata Pereyra metió mano en el equipo. Ingresó Facundo Taborda en lugar de Facundo Castet, modificando el esquema táctico y pasando Negro a jugar como lateral izquierdo. Colón no jugaba bien, pero Almirante Brown se mostraba inofensivo en ataque.

Colón recién llegó a los 22' con una chance clara, ya que luego de varios toques, Facundo Taborda metió un centro desde el costado izquierdo y Gigliotti se posicionó para rematar de media vuelta, pero el disparo fue directo a donde estaba ubicado el arquero Ramiro Martínez quien se quedó con el balón.

Almirante que hizo un desgaste importante durante el primer tiempo y parte del segundo, comenzó a sentir el desgaste y su entrenador Fabián Nardozza tuvo que mover el banco de manera obligada. Ese quedo en el equipo local, le permitió a Colón jugar en campo rival y comenzar a acorralar a su rival. Por ello, Pereyra mandó a la cancha a Jorge Sanguina en lugar de Jourdan.

Pero a los 29' casi llega el segundo gol de Almirante Brown. Un tiro libre desde el costado izquierdo, encontró a Flores quien apenas alcanzó a desviar el balón y Díaz yendo al piso se estiró para mandar la pelota al córner. Hacía mucho que el equipo local no se acercaba al área del Sabalero.

A los 36' Facundo Sánchez dispuso de una chance clarísima. Un pelotazo cruzado, para que el lateral baje la pelota y haga pasar de largo a su rival. Pero cuando podía elegir dónde definir, terminó sacando un remate previsible y que fue a parar a las manos del arquero Martínez.

Y a los 43' casi llega el empate de Colón. Un centro desde la izquierda de Taborda, para que Sanguina cabecee y el arquero Martínez a puro reflejo se estiró para volar y meter la pelota al córner. El Sabalero con poco inquietaba, sin jugar bien, pero tratando de empujar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1898925609440399846&partner=&hide_thread=false BLOOPER Y PENAL DE MARCOS DÍAZ PARA EL 2-0 DE ALMIRANTE



El arquero de Colón se equivocó en la salida, le regaló la pelota a García y se vio obligado cometerle penal para detenerlo. Posteriormente, el Gurí cambió la pena máxima por gol. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/aKjARbdtoP — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2025

Pero cuando se jugaba tiempo de descuento, otro horror de Marcos Díaz sentenció la historia. Quiso salir jugando con el pie se la regaló a Diego García y cuando el volante iba a definir el arquero lo derribó. Diego Ceballos decretó penal y el propio García con un remate fuerte y al medio decretó el 2-0 definitivo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1898926623430230360&partner=&hide_thread=false ¡ALMIRANTE BROWN DERROTÓ A COLÓN!



La Fragata se impuso por 2-0. García marcó, de penal, el tanto definitivo. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/rOByKYbBCn — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2025

Síntesis

Almirante Brown: 1-Ramiro Martínez; 4-Enzo Cardozo, 2-Patricio Pizarro, 6-Máximo Levi, 3- Tomás Villoldo; 8-Diego García, 5-Juan Manuel Vázquez, 7-William Machado, 10-Tomás Almada; 11-Gonzalo Flores y 9-Ramón González. DT: Fabián Nardozza.

Colón: 1-Marcos Díaz; 8-Facundo Sánchez, 4-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro, 3-Facundo Castet; 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone; 10-Christian Bernardi, 11-Federico Jourdan; y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

Goles: PT 17' Gonzalo Flores (AB), ST 47' Diego García (AB).

Cambios: ST 13' Facundo Taborda x Castet (C), Santiago Gauna x Machado (AB), 17' Samuel Portillo x González (AB), 25' Jorge Sanguina x Jourdan (C), 34' Santiago Vera x Flores (AB), Joaquín Ibañez x Portillo (AB), 41' Agustín Giménez x Sánchez (C), Oscar Garrido x Talpone (C).

Amonestados: Bernardi, Díaz, Sanguina y Gigliotti (C) y Martínez (AB).

Árbitro: Diego Ceballos

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento.