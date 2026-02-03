Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca jugar un amistoso más y Patronato le dijo que no

Antes del debut contra Deportivo Madryn, el DT de Colón Ezequiel Medrán pretende jugar un amistoso más. Patronato descartó enfrentar al Sabalero

3 de febrero 2026 · 10:08hs
Colón pretendía jugar un amistoso más ante Patronato

Colón pretendía jugar un amistoso más ante Patronato, pero Rubén Forestello descartó esa chance.

La intención de Ezequiel Medrán es concretar un partido amistoso antes del debut de Colón por el Torneo de la Primera Nacional que será el sábado 14 a las 20 ante Deportivo Madryn.

Y es que durante toda la pretemporada, el Sabalero apenas jugó tres amistosos, dos de ellos en Uruguay ante Miramar Misiones y Paysandú, el 20 y 23 de enero respectivamente.

Mientras que el último ensayo fue ante Patronato el miércoles 28 de enero. En consecuencia y teniendo en cuenta que el comienzo de la competencia se postergó una semana, la idea era jugar un partido más.

Sin embargo, Medrán se encontró con la negativa del entrenador de Patronato Rubén Forestello. En las últimas horas, el DT del Patrón descartó programar un nuevo amistoso contra Colón.

Así las cosas, el cuerpo técnico continúa en la búsqueda de un rival, pero en caso de no encontrar rival, lo más factible es que Colón termine jugando un amistoso ante la Reserva.

