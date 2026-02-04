Continúan los movimientos de jugadores y técnicos en la ASB

Los diferentes equipos de la ASB rearman sus planteles y renuevan entrenadores para la temporada. El panorama en Almagro, República del Oeste y Alumni

Almagro ya dejó atrás los primeros días de trabajo y avanza firme en la segunda semana de preparación, con el foco puesto en una nueva participación en la Liga Federal y los torneos de la ASB . Será la cuarta presencia consecutiva, un dato que refleja continuidad y compromiso.

Con Maximiliano Barisio al mando, el proyecto apunta a un equipo corto en nombres, pero fuerte en identidad y sentido de pertenencia. La idea es sostener una base que represente al club dentro y fuera de la cancha, priorizando el conocimiento del entorno y el compromiso colectivo.

En cuanto al armado del plantel, Almagro ya concretó la llegada de Juan Pablo Riquelme, hermano de Rodrigo, aunque tanto la dirigencia como el cuerpo técnico tenían claro que aún restaba reforzar un punto clave: la zona interior. Por eso, desde hace varios días vienen trabajando para cerrar la incorporación de un jugador interno que termine de equilibrar el equipo de cara al desafío federal.

República del Oeste sumó a Guido Baldani

Hace pocas horas, República del Oeste puso en marcha su pretemporada, con Lautaro Pereyra a la cabeza y la base que viene de obtener el ascenso a lo más alto del Torneo Oficial.

El segundo semestre será el gran objetivo para el conjunto de barrio Roma, buscando hacer pie en la elite.

Con una base del anterior, la novedad pasa por la incorporación del perimetral Guido Baldani, proveniente de CUST. Al menos para el Apertura, la intención es jugar con los jóvenes y sumar minutos para la segunda mitad del año.

Alumni suma jugadores nuevo entrenador en la ASB

Después del exitoso paso de Héctor Aldaz, que ahora se abocará a U9 y U11, Alumni (Laguna Paiva) debía definir su reemplazo. En un mercado duro y con pocas opciones, tomó la posta quien había llegado para hacerse cargo de un par de divisiones inferiores.

En consecuencia, Fernando Schulz tendrá en este primer tramo del año: U13, U17 y Mayores. Ya iniciaron las pretemporadas.

En cuanto al plantel superior, hay que acotar que se suman desde Banco Provincial: Juan Cruz Torren, Tomás Schmidt (también tuvo un paso por Almagro B) y Felipe Britez.