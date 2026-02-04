Uno Santa Fe | Ovación | ASB

Continúan los movimientos de jugadores y técnicos en la ASB

Los diferentes equipos de la ASB rearman sus planteles y renuevan entrenadores para la temporada. El panorama en Almagro, República del Oeste y Alumni

Ovación

Por Ovación

4 de febrero 2026 · 14:44hs
Continúan los movimientos de jugadores y técnicos en la ASB

Almagro ya dejó atrás los primeros días de trabajo y avanza firme en la segunda semana de preparación, con el foco puesto en una nueva participación en la Liga Federal y los torneos de la ASB. Será la cuarta presencia consecutiva, un dato que refleja continuidad y compromiso.

Con Maximiliano Barisio al mando, el proyecto apunta a un equipo corto en nombres, pero fuerte en identidad y sentido de pertenencia. La idea es sostener una base que represente al club dentro y fuera de la cancha, priorizando el conocimiento del entorno y el compromiso colectivo.

En cuanto al armado del plantel, Almagro ya concretó la llegada de Juan Pablo Riquelme, hermano de Rodrigo, aunque tanto la dirigencia como el cuerpo técnico tenían claro que aún restaba reforzar un punto clave: la zona interior. Por eso, desde hace varios días vienen trabajando para cerrar la incorporación de un jugador interno que termine de equilibrar el equipo de cara al desafío federal.

República del Oeste sumó a Guido Baldani

Hace pocas horas, República del Oeste puso en marcha su pretemporada, con Lautaro Pereyra a la cabeza y la base que viene de obtener el ascenso a lo más alto del Torneo Oficial.

El segundo semestre será el gran objetivo para el conjunto de barrio Roma, buscando hacer pie en la elite.

Con una base del anterior, la novedad pasa por la incorporación del perimetral Guido Baldani, proveniente de CUST. Al menos para el Apertura, la intención es jugar con los jóvenes y sumar minutos para la segunda mitad del año.

Alumni suma jugadores nuevo entrenador en la ASB

Después del exitoso paso de Héctor Aldaz, que ahora se abocará a U9 y U11, Alumni (Laguna Paiva) debía definir su reemplazo. En un mercado duro y con pocas opciones, tomó la posta quien había llegado para hacerse cargo de un par de divisiones inferiores.

En consecuencia, Fernando Schulz tendrá en este primer tramo del año: U13, U17 y Mayores. Ya iniciaron las pretemporadas.

En cuanto al plantel superior, hay que acotar que se suman desde Banco Provincial: Juan Cruz Torren, Tomás Schmidt (también tuvo un paso por Almagro B) y Felipe Britez.

ASB Almagro República del Oeste
Noticias relacionadas
colon y union modifican su atencion por el dia del trabajador de utedyc

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

la liga nacional no se detiene: tres duelos para seguir la accion

La Liga Nacional no se detiene: tres duelos para seguir la acción

¿se acerca un cambio de destino? el futuro del cuti romero tras el mundial 2026

¿Se acerca un cambio de destino? El futuro del Cuti Romero tras el Mundial 2026

asi le fue a la argentina los ultimos anos en la copa davis

Así le fue a la Argentina los últimos años en la Copa Davis

Lo último

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Último Momento
Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Ovación
Diego Colotto en Colón: Sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño