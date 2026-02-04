Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Se encendieron las alarmas en Boca luego de que Exequiel Zeballos se retirara lesionado del entrenamiento en el predio de Ezeiza

4 de febrero 2026 · 15:01hs
Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Boca encendió las alarmas este miércoles por la mañana luego de que Exequiel Zeballos se retirara lesionado del entrenamiento en el predio de Ezeiza. El santiagueño sintió una molestia muscular y quedó en duda su participación en el partido del próximo domingo ante Vélez , que se jugará desde las 22.15 en el estadio José Amalfitani.

La lesión se produjo mientras se desarrollaba la práctica habitual. Zeballos manifestó un “pinchazo” durante uno de los ejercicios dispuestos por el cuerpo técnico y de inmediato debió abandonar el campo de juego para recibir atención médica. La situación generó preocupación, teniendo en cuenta la importancia que el atacante ganó en el equipo en este arranque de temporada.

Zeballos, duda en Boca

Según se informó desde el club, el futbolista será sometido a una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión y establecer si se trata de una simple contractura muscular o de un problema mayor que lo obligue a parar por más tiempo. Hasta no contar con los resultados, su presencia ante Vélez permanece en duda.

La posible baja de Zeballos representa un inconveniente para el entrenador Claudio Úbeda, que venía apostando por el extremo como una de las piezas clave del frente de ataque. Boca atraviesa un momento de recuperación futbolística y necesita sostener variantes ofensivas en un calendario exigente.

Además del aspecto deportivo, la situación del delantero también se da en un contexto de mercado. Zeballos está en la mira del CSKA Moscú, que realizó una oferta cercana a los 10 millones de dólares por su pase, aunque Boca respondió que la cláusula de rescisión asciende a 20 millones.

El atacante, cuyo contrato vence en diciembre de este año, aguardará ahora los estudios médicos mientras el club espera novedades tanto en lo futbolístico como en lo contractual.

Boca Exequiel Zeballos Vélez
Noticias relacionadas
boca busca levantarse en casa frente a newells

Boca busca levantarse en casa frente a Newell's

la frase de riquelme que ilusiona a boca: este ano vamos a ganar todo

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: "Este año vamos a ganar todo"

boca hara el pasillo de honor a estudiantes campeon en la plata

Boca hará el pasillo de honor a Estudiantes campeón en La Plata

angel romero llega a boca y ya palpita su nuevo desafio

Ángel Romero llega a Boca y ya palpita su nuevo desafío

Lo último

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Último Momento
Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Fuerte olor a humo en la ciudad de Santa Fe proveniente de la zona de islas, agravado por el viento y el calor extremo

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

Colón afina la puesta a punto entre incógnitas y decisiones por resolver

ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

ATP Montpellier: Damm Jr. sorprende y avanza a cuartos

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Zeballos se lesionó y es duda en Boca para enfrentar a Vélez

Ovación
Diego Colotto en Colón: Sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

Alonso marcó el camino: cómo se construye el nuevo Colón

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño