Diego Osella tendrá su propia revancha en Colón, 10 años después

Lo que hizo Osella en su primera gestión fue histórico, debido a que con las escasas armas con las que contaba convirtió a Colón en protagonista del Torneo de Primera División. Sin embargo, se fue quedando sin nafta a medida que llegaba el final de la temporada, y el esfuerzo le alcanzó para forzar un partido desempate por no descender ante Atlético de Rafaela.

La historia ya es conocida, luego del agónico triunfo ante Olimpo en el Brigadier López, Colón perdió frente a Atlético de Rafaela en el Gigante de Arroyito y terminó abandonando de forma muy injusta y dolorosa su plaza en la máxima categoría del fútbol argentino.

Sin embargo, el legado de Diego Osella es recordado hasta el día de hoy. Fue así que los dirigentes lo confirmaron para el campeonato de la Primera "B" Nacional, donde pudo prolongar los rendimientos y grandes actuaciones, con un plantel renovado, pero producto de un bajón futbolístico y cuestiones ajenas a esto (habrá que ver si algún día los protagonistas lo pretenden revelar) dejó su cargó cuatro fechas antes del final de la temporada.

osella.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Pero el envión con el que venía Colón le alcanzó para con Rinaldo Merlo abrochar el sufrido retorno a Primera División, en un campeonato que repartió 10 ascensos (cinco por cada zona). Fue tan parejo lo del grupo donde se encontraba el Sabalero, que en el partido de la última fecha pasó de estar fuera del grupo de los cinco a terminar primero con el resonante triunfo por 3-0 ante Boca Unidos de Corrientes.

Está claro que en ese logro mucho tuvo que ver la capacidad de Merlo para conducir a Colón hasta la línea de llegada, aunque el ideólogo de esa campaña y uno de los artífices de la importante cosecha de puntos fue Diego Osella, más allá que no se pudo colgar esa medalla.

Los tres motivos que tiene Osella en Colón

Volvió en enero de 2020, como él mismo lo señaló en uno de lo errores más importantes de su carrera como entrenador, ya que luego entendió que su designación tuvo más que ver con el descarte que por la convicción de la dirigencia que encabezaba José Vignatti. Su gestión fue muy corta y pobre: siete partidos, de los cuales se perdió en cinco y se empató en dos.

Y en esta temporada, caótica en cuanto a resultados deportivos, Diego Osella tendrá la revancha con la seria intención y gran posibilidad que le da el destino de tomar al equipo en una condición similar a la cual lo dejó en 2014. Es decir en el tramo final de la temporada, en medio de un pozo futbolístico, del cual buscará sacar al equipo para devolverlo a Primera División.

Osella sabe que es una gran revancha, no solo por lo del 2014, sino también por lo de su segundo paso por Colón en 2020. Mientras que también en función de lo personal será la chance inmejorable que se le presentará para relanzar con éxito su carrera, luego de los pobres pasos por Ferro, Agropecuario y Chaco For Ever.