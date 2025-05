Diego Pozo: "No cualquier jugador puede jugar en Colón"

El exarquero de Colón, Diego Pozo, opinó sobre la realidad del club y una chance de dirigir algún día al equipo santafesino. "No hay que forzar nada", admitió

Diego Pozo, no hace mucho tiempo, concretamente cuando estaba en Patronato, sonó para dirigir en Colón , club al que conoce muy bien por su pasado como arquero.

El cuyano charló con La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.7) y no esquivó opinar sobre el momento particular que vive la entidad del barrio Centenario.

"Colón se pegó un golpazo muy grande, salir campeón y verse ahora de esta manera. La B Nacional está muy difícil", expresó.

Para después reconocer que "no cualquier jugador puede jugar en Colón. Los que enfrentan a Colón lo hacen de otra manera, con otro incentivo".

En otro tramo de la entrevista dijo que "se le va a ser difícil, la categoría está más jerarquizada, jugadores de mucho valor. Hay equipos con valores económicos importantes como Madryn, Gimnasia de Mendoza o el mismo Jujuy. Le va a costar pero va a estar peleando".

Sus chances de ser DT de Colón

Pozo no esquivó la consulta en relación a si tuvo o no contactos con la dirigencia para hacerse cargo de la dirección técnica.

Al respecto, subrayó: "Hablé el último tiempo con Iván (Moreno), tomé un café. Si se tiene que dar se dará, no hay que forzar nada. Jugué la categoría, ya dirigí en Gimnasia de Mendoza, en Racing de Córdoba. Equipos con diferentes objetivos".

Antes de su despedida amplió: "Soy hincha de Colón, si no dirijo al club no cambia nada, hay que estar preparado siempre, no es para cualquiera. En relación a Marcos (Díaz), si se saca el contexto de ser capitán y se dedica a atajar le irá bien".