DIM avanzó para sumar a un Guillermo Celis que dejó Colón

El colombiano Guillermo Celis terminó su contrato en Colón el pasado de 30 junio sabiendo que debía pensar en seguir en su carrera en otro lado. Cuando parecía que ya su ciclo en Santa Fe estaba terminado, el llamado del entrenador Eduardo Domínguez hizo dudar al volante, más que nada porque le trasladó la idea de tenerlo en cuenta para el nuevo proyecto. De todas maneras, la dirigencia aún no le hizo una oferta de renovación y por eso volvió a Colombia a la espera de novedades. Precisamente, DIM apareció en escena.

• LEER MÁS: Colón aguarda una oferta de Italia por Alex Vigo

Como viene la mano, debe retornar a Vitoria de Portugal, ya que le queda un año más de acuerdo, sin embargo su idea es continuar en otro lugar. La dirigencia sabalera no presentó una propuesta porque espera definiciones sobre la vuelta del fútbol, pero quizás para Guillermo Celis los tiempos no sean los mismos.

Guillermo Celis.jpg DIM picó en punta para sumar a Guillermo Celis. Prensa Colón

Entonces, medios de su país indican que Independiente Medellín (DIM) habría avanzado en tratativas para contratarlo. La semana pasada UNO Santa Fe daba cuenta sobre esta posibilidad, pero se trataban de meros sondeos. En las últimas horas se habrían intensificado y podrían conocerse novedades al respecto.

• LEER MÁS: Banfield no logra tentar a Reinaldo Lenis y Colón pregunta

De todas maneras tampoco no hay confirmar que está todo muy cerca de concretarse, porque recién se está allanando el camino. Así y todo, lo que luce como real es que no volvería a Colón, donde prácticamente no fue tenido en cuenta y apenas tuvo un par de partidos.

• LEER MÁS: Reapareció Brian Fernández: "Colón va a andar muy bien"

Luego se lesionó y perdió cualquier tipo de chance. La llamada de Domínguez sembró el interrogante, pero la realidad es que está muy lejos.