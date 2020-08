Banfield no logra tentar a Reinaldo Lenis y Colón pregunta

El pasado fin de semana, trascendió que Colón estaría tras los pasos del extremo colombiano Reinaldo Lenis, que el pasado 30 de junio terminó su contrato en Banfield y por ahora no tiene claro su futuro. La dirigencia, amén de los temas que debe resolver con el actual plantel, también encara tratativas en la meta de cumplir los pedidos del entrenador, Eduardo Domínguez, con quien ya hubo reuniones presenciales.

Vale recordar que el DT está en Santa Fe desde hace tres semanas y por eso estaba cantado que se daría un cónclave con el presidente José Vignatti para hablar cosas del presente y también del futuro. Hasta el momento, los intentos para complacerlo no fueron posibles, ya que las diferencias económicas atentaron con las continuidades de algunos jugadores, pese a que en varios casos no estaría todo caído. Más que nada, porque aún no hay certezas respecto a cuándo volverá el fútbol.

El DT sabe que cuenta con un plantel competitivo y con variantes, pero necesita reforzar algunos puestos. Más que nada el medio, donde se dieron las mayores salidas. En este sentido, estaría buscando un valor desequilibrante y así fue como apareció el nombre de Reinaldo Lenis, que marcó cuatro goles en 19 en Banfield, que no se da por vencido y trata de retenerlo.

Su contrato es el principal preponderante, ya que el Taladro necesita recordar gastos y la idea es renegociar, algo con lo que el cafetero no quiere saber nada. No estaría dispuesto en resignar sueldo y ahí es donde radican las distancias. Entonces Colón habría hecho algunas averiguaciones, pero nada formal.

Hoy los únicos jugadores con cambio de ritmo en el plantel son Christian Bernardi, que sigue con su recuperación tras operarse del tobillo, y Tomás Chancalay. Después no hay demasiado, siempre y cuando Domínguez no esté pensando en darle chances a chicos del club. Brian Farioli y Santiago Pierotti pueden ir por los costados, pero tienen otras características. Lo mismo Facundo Farías. Los que estaban antes con esas características eran Gabriel Esparza y Mauro Da Luz.

Reinaldo Lenis, de 28 años (20 de julio de 1992), daría en la tecla, pero tampoco es que hay algo muy avanzado. Justamente uno de sus goles se lo hizo a Colón en la victoria como visitante en el Brigadier López 1-0 el pasado 2 de febrero de este año.

Como están las cosas, estaría muy lejos de seguir en Banfield y por eso el Sabalero estaría expectante. Aunque seguramente habrá que esperar un tiempo más para tener certezas si esto termina siendo firme o queda en la nada.