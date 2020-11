Si los empleados de Utedyc no dan marcha atrás con esta medida, corre serio riesgo de disputarse el partido que Colón y Defensa y Justicia deberán afrontar este sábado, a partir de las 17.10, en el Brigadier López, por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

Vale recordar que antes del partido ante Central Córdoba, en lo que marcó el regreso de Colón al estadio Brigadier López luego de 262 días, también desde Utedyc levantaron la voz como consecuencia de una medida arbitraria que tomó la dirigencia, según manifestaron.

UTEDYC COLÓN.jpg Los empleados de Utedyc tomaron una drástica medida en Colón, por la cual corre peligro el partido ante Defensa.

En esa oportunidad, Roberto Medina, de Utedyc, habló con Radio Gol (FM 96.7) y expuso el inconveniente con los dirigentes de Colón: "El inconveniente se plantea por que la CD encabezada por José Vignatti le niega el trabajo a los controles de puerta, y es un capítulo más a la negra relación que estableció esta directiva con los trabajadores de la rama por reunión. No hay calificativos para poder describir a esta gente con relación a los trabajadores. Aducen que el protocolo le pidió que no pueden trabajar más de ocho personas, supongamos que dice eso, pero mi patrón es Colón no el protocolo. Es decir que no me convocás y le echás la culpa a terceros. Es decir que estamos en una situción que agrava la anterior ya que me debés sueldos desde abril, la Obra Social que ahora empezaron a pagar a cuentagotas. A esto le agregás que me negás el trabajo de la gente, entonces digo, ¿qué le pasa a esta gente con relación a los trabajadores? Nos dicen que ya está la gente que va a hacer el trabajo, pero ¿cómo va a estar si faltamos nosotros?".

"Estamos trabajando con un 15% promedio de trabajadores del país, donde tenemos trabajadores. Tenemos 70 y hoy tendríamos que trabajar 10 por la necesidad del estadio y te lo niegan. No somos necios ni caprichosos, pero iremos a la justicia a reclamar que nos paguen los jornales por los que no nos convocaron", cerró uno de los referentes de Utedyc en Colón.