Unión en alerta por Vargas: desde Brasil preparan una ofensiva por el lateral

Lautaro Vargas tendría una oferta concreta del fútbol brasileño para el próximo mercado. Será baja en Unión por suspensión ante Estudiantes.

En Unión empiezan a mirar más allá de lo inmediato. Mientras el equipo se prepara para visitar a Estudiantes de La Plata, surge un tema que impacta directamente en la planificación a futuro: Lautaro Vargas podría emigrar en el próximo mercado de pases.

Según reveló Sol Play (FM 91.5), un club importante del fútbol brasileño habría avanzado —o estaría a punto de hacerlo— con una oferta concreta para quedarse con el lateral.

Lautaro Vargas, nombre que ya venía siendo seguido

No es la primera vez que Vargas aparece en el radar de otros equipos. En el mercado anterior, su posible salida fue tema recurrente, aunque finalmente continuó en el club.

Lautaro Vargas Lautaro Vargas tiene una oferta para partir de Unión y sería del fútbol de Brasil. Prensa Unión

Ahora, el escenario parece diferente. Los sondeos se multiplicaron en las últimas semanas y desde Brasil el interés sería mucho más firme.

Baja confirmada en La Plata

Mientras tanto, Vargas no será parte del equipo este sábado en el estadio Jorge Luis Hirschi, ya que deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Su ausencia obligará a rearmar el lateral derecho, pero también permitirá que el foco se corra hacia su situación contractual y su futuro inmediato.

Una de las principales cartas de venta de Unión

En Unión saben que Vargas es uno de los jugadores con mayor proyección y valor de mercado dentro del plantel. Su continuidad, por rendimiento y regularidad, lo posicionó como una pieza importante.

Sus números en las últimas temporadas reflejan esa constancia:

2026 (Apertura): 12 partidos (1.031 minutos)

2026 (Copa Argentina): 1 partido (54 minutos)

2025 (Clausura): 15 partidos (1.324 minutos)

2025 (Sudamericana): 6 partidos (410 minutos)

2024 (Liga Profesional): 25 partidos, 2 asistencias (1.805 minutos)

Un mercado que puede traer cambios

La posible oferta desde Brasil abre un escenario que Unión ya empieza a contemplar. Si bien no trascendieron cifras ni el nombre del club interesado, el avance sería concreto.

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El próximo mercado de pases asoma como decisivo, y en Santa Fe saben que retener a Vargas no será sencillo si las propuestas terminan de tomar forma. De hecho, se espera una transferencia para paliar la economía del club.

Por ahora, el lateral mira desde afuera el partido ante Estudiantes. Pero su nombre ya juega otro partido: el del mercado.