Barrio La Esmeralda: dos ladrones fueron detenidos tras ingresar a una casa, atar al perro y llevarse sillones

Sucedió en las primeras horas de la madrugada. La damnificada denunció lo sucedido a la Policía. Serían los autores de los dos robos sufridos en el mismo inmueble.

Esta madrugada de viernes , minutos antes de las 2, una mujer llamó desde su vivienda particular en barrio La Esmeralda a los operadores de la central de emergencias 911 . Minutos después, arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico , quienes dialogaron con la víctima frente a su domicilio, ubicado en Callejón Funes entre Conscripto Vera y 25 de Mayo .

La mujer relató que delincuentes ingresaron a robar a su vivienda , donde ataron al perro , derribaron una escalera y luego escaparon. Además, estimó que ambos podrían haberse lastimado con los alambres de protección instalados en el lugar para prevenir robos.

Según su descripción, uno de los ladrones vestía una remera celeste o azul clara, mientras que el otro llevaba un buzo negro. También aclaró que se trata del segundo robo que sufre en menos de una semana.

Aprehendidos

Con los datos aportados, los efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron un intenso rastrillaje en la zona y, a dos cuadras del lugar, lograron aprehender a los sospechosos y recuperar parte de los elementos sustraídos.

Los dos delincuentes fueron interceptados mientras escapaban con dos sillones robados. A uno de ellos, además, le secuestraron un arma blanca. Posteriormente, ambos fueron trasladados y alojados en los calabozos de la Comisaría 8° del barrio Guadalupe.

Atribución delictiva

Los uniformados informaron el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó que los aprehendidos continúen privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores del delito de robo.

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