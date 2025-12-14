Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

A diez años de su debut como entrenador, Eduardo Domínguez edificó una carrera de finales y títulos. De Huracán a Estudiantes, con Colón como quiebre, el repaso de su recorrido.

Eduardo Domínguez consolidó en diez años una trayectoria que lo ubica entre los entrenadores más competitivos del fútbol argentino reciente. Títulos locales, copas nacionales y protagonismo internacional sostienen un proceso que tuvo en Colón un antes y un después, y que hoy se refleja en su exitoso ciclo en Estudiantes.

El punto de partida fuerte llegó en 2015, cuando condujo a Huracán hasta la final de la Copa Sudamericana. Aquel subcampeonato lo posicionó definitivamente en el radar continental y confirmó su perfil de equipos intensos, ordenados y con identidad táctica clara.

En 2019, Domínguez dio un salto más al consagrarse campeón de la Supercopa Uruguaya con Nacional. Ese logro marcó su capacidad de adaptación y su crecimiento en contextos de alta exigencia fuera del país.

Colón, el título que cambió la historia

El punto más emblemático de su carrera llegó en 2021, cuando rompió una sequía histórica y llevó a Colón a ganar la Copa de la Liga. Fue el primer título oficial del Sabalero y el hito que terminó de consolidarlo como DT de proyectos sólidos y resultados concretos.

Estudiantes y una era de campeonatos

Su ciclo en Estudiantes de La Plata profundizó esa línea. Allí levantó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura 2025, construyendo un equipo competitivo, regular y con peso en las definiciones.

Además de los títulos, Domínguez sumó subcampeonatos en la Supercopa Argentina 2024 y la Supercopa Internacional 2025, ratificando presencia constante en instancias decisivas y una vigencia sostenida en el alto nivel. A diez años de su debut, el recorrido de Eduardo Domínguez muestra números, trofeos y una marca clara: competir siempre, ganar seguido y dejar huella en cada club que dirige.