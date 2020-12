El viernes que viene arranca el 2021 y todavía no hay novedades respecto al primer contrato del juvenil Eric Meza en Colón . A comienzos de este mes, se dieron avances en las charlas para que se suma el patrimonio de la institución, pero el tiempo pasó y no se conoció más nada. Esto no quiere decir que todo esté caído, pero la realidad es que después del 31 de diciembre quedará libre.