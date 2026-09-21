El arco en cero, la fórmula que Colón necesitaba recuperar en un momento crucial

El 3-0 ante Los Andes no solo sirvió para cortar una racha de tres derrotas, sino que Colón también recuperó una de las claves que necesita en la pelea arriga

Colón necesitaba volver a ganar, pero también tenía otras cuentas pendientes. El domingo en el Brigadier López saldó varias de ellas de una sola vez. El triunfo ante Los Andes significó cortar la racha negativa, recuperar confianza y, además, volver a terminar un partido con el arco en cero después de cinco fechas.

No es un detalle menor para un equipo que había sufrido especialmente en las últimas jornadas. Durante la seguidilla de tres derrotas consecutivas, el Sabalero recibió goles en cada presentación y terminó pagando muy caro los errores defensivos. Por eso, además de los tres goles convertidos, la valla invicta representa una noticia importante para Iván Delfino.

• LEER MÁS: Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

Una cuenta que estaba pendiente en Colón

La última vez que Colón había conseguido terminar un partido sin recibir goles había sido ante Patronato. Aquella vez también había sido victoria y también por 3-0. Después llegaron varios encuentros en los que no pudo repetirlo, hasta que volvió a hacerlo justamente en una jornada que necesitaba para recuperar terreno.

• LEER MÁS: La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

Hay otro dato que marca la importancia de este aspecto: Colón ya consiguió mantener su arco en cero en 12 partidos de la temporada. Cerrar el arco no garantiza una victoria, pero sí entrega una base fundamental para sumar. En una competencia tan pareja como la Primera Nacional, evitar recibir goles permite que cualquier ventaja mínima pueda transformarse en puntos y, sobre todo, reduce considerablemente el margen de error.

Colón volvió a terminar con el arco en cero.

El resultado ante Los Andes tuvo entonces un doble valor. Colón fue contundente en ataque, marcó tres goles y resolvió la historia prácticamente en el primer tiempo. Pero también consiguió algo que venía buscando: volver a sentirse seguro detrás. Después de una racha que había generado dudas, el equipo de Delfino recuperó una de las fórmulas que tantas veces lo ayudaron durante el campeonato.