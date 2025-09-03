Uno Santa Fe | Colón | Colón

El caso Alberto Espínola: Colón condenado a pagar y con riesgo de sanciones

El TAS falló en contra Colón que está obligado a pagarle casi 400 mil dólares a Alberto Espínola, con el riesgo de recibir importantes sanciones.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2025 · 11:51hs
El caso Alberto Espínola: Colón condenado a pagar y con riesgo de sanciones

IG betoespinola

El conflicto entre Colón y el defensor paraguayo Alberto Espínola sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fallara en contra del club santafesino. La resolución obliga a la institución a abonarle al jugador una suma considerable y, en caso de incumplimiento, se aplicará una sanción severa: prohibición de realizar fichajes por tres mercados consecutivos.

Un nuevo dolor de cabeza para Colón

El monto establecido asciende a $12.860.000 más un 5% de interés anual, además de USD 345.000 también con un 5% de interés anual.

LEER MÁS: La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

El caso Espínola es complejo y viene arrastrando varias idas y vueltas desde 2023. El defensor había llegado a Colón en junio de ese año y se lesionó disputando un partido de Eliminatorias con la Selección de Paraguay. A partir de allí comenzaron los problemas contractuales, ya que el futbolista firmó dos contratos, siendo el segundo posterior a la lesión y con un salario mayor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/1963239519949377610&partner=&hide_thread=false

En abril de 2024, el propio Espínola había manifestado públicamente su malestar en diálogo con Radio Sol Play (FM 91.5): “Desde que llegué a Colón no percibí nunca un solo sueldo. Presenté intimaciones, el acuerdo en dólares nunca lo cumplieron conmigo. Esperaba una reunión con el presidente, pero nunca crucé palabra desde que asumió”.

Del lado dirigencial, el tesorero Adrián Temporelli no dudó en calificar la situación como “más grave que lo de Juan Carlos Falcón”. Según explicó, Colón nunca recibió el dinero del seguro FIFA por la lesión, y tras el segundo contrato firmado, Espínola se declaró jugador libre por falta de pago y demandó al club en FIFA. “Entre lo de Espínola y lo de Farías es lo más complicado que tenemos”, reconoció.

El fallo de FIFA y el alivio parcial

En septiembre de 2024, Colón comunicó oficialmente que la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA había aceptado parcialmente la demanda del paraguayo. El jugador reclamaba USD 719.908,67 más intereses, pero gracias a la defensa legal del club la cifra se redujo a los montos que ahora ratificó el TAS: USD 345.000 y $12.859.500, ambos con intereses del 5%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1834013867766378724?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1834013867766378724%7Ctwgr%5E82a300509c032d9993cce9c3411e3ab2303445db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unosantafe.com.ar%2Fcolon%2Fel-fallo-fifa-que-favorecio-colon-el-reclamo-alberto-espinola-n10153080.html&partner=&hide_thread=false

“Se advierte una importante rebaja en la suma de capital e intereses que se pretendían por este reclamo”, señaló el comunicado difundido por la institución el 11 de septiembre de 2024, al tiempo que confirmaba la posibilidad de apelar.

Un frente crítico para la dirigencia

El caso Espínola expone una de las deudas más pesadas que arrastra Colón y que amenaza seriamente la estabilidad económica y deportiva del club. Si no se cumple con el fallo, la entidad santafesina no podrá reforzarse durante tres mercados de pases, lo que representaría un golpe durísimo en plena competencia por sostener la categoría en la Primera Nacional.

LEER MÁS: Ahora sí, el DT de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo

Con la presión de resolver el tema en los próximos meses, la dirigencia rojinegra tiene ante sí un desafío urgente: encontrar los recursos para evitar una sanción que condicionaría el futuro inmediato del club.

Colón Espínola TAS
Noticias relacionadas
El técnico de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo para recibir a Estudiantes de Río Cuarto.

Ahora sí, el DT de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo

Osella volvió a criticar duramente a Moreno y Fabianesi

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

que jugadores recuperara medran para otra final para colon

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Colón está entre los tres equipos con peor diferencia de gol.

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Lo último

Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Javier Milei: El kirchnerismo va a intentar matarme

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Último Momento
Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Javier Milei: El kirchnerismo va a intentar matarme

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

Scaloni: Va a ser un partido especial y muy emotivo por lo que declaró Leo

Scaloni: "Va a ser un partido especial y muy emotivo por lo que declaró Leo"

Ovación
Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional