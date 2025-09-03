El caso Alberto Espínola: Colón condenado a pagar y con riesgo de sanciones

El TAS falló en contra Colón que está obligado a pagarle casi 400 mil dólares a Alberto Espínola, con el riesgo de recibir importantes sanciones.

El conflicto entre Colón y el defensor paraguayo Alberto Espínola sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fallara en contra del club santafesino. La resolución obliga a la institución a abonarle al jugador una suma considerable y, en caso de incumplimiento, se aplicará una sanción severa: prohibición de realizar fichajes por tres mercados consecutivos.

El monto establecido asciende a $12.860.000 más un 5% de interés anual , además de USD 345.000 también con un 5% de interés anual .

El caso Espínola es complejo y viene arrastrando varias idas y vueltas desde 2023. El defensor había llegado a Colón en junio de ese año y se lesionó disputando un partido de Eliminatorias con la Selección de Paraguay. A partir de allí comenzaron los problemas contractuales, ya que el futbolista firmó dos contratos, siendo el segundo posterior a la lesión y con un salario mayor.

En abril de 2024, el propio Espínola había manifestado públicamente su malestar en diálogo con Radio Sol Play (FM 91.5): “Desde que llegué a Colón no percibí nunca un solo sueldo. Presenté intimaciones, el acuerdo en dólares nunca lo cumplieron conmigo. Esperaba una reunión con el presidente, pero nunca crucé palabra desde que asumió”.

Del lado dirigencial, el tesorero Adrián Temporelli no dudó en calificar la situación como “más grave que lo de Juan Carlos Falcón”. Según explicó, Colón nunca recibió el dinero del seguro FIFA por la lesión, y tras el segundo contrato firmado, Espínola se declaró jugador libre por falta de pago y demandó al club en FIFA. “Entre lo de Espínola y lo de Farías es lo más complicado que tenemos”, reconoció.

El fallo de FIFA y el alivio parcial

En septiembre de 2024, Colón comunicó oficialmente que la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA había aceptado parcialmente la demanda del paraguayo. El jugador reclamaba USD 719.908,67 más intereses, pero gracias a la defensa legal del club la cifra se redujo a los montos que ahora ratificó el TAS: USD 345.000 y $12.859.500, ambos con intereses del 5%.

“Se advierte una importante rebaja en la suma de capital e intereses que se pretendían por este reclamo”, señaló el comunicado difundido por la institución el 11 de septiembre de 2024, al tiempo que confirmaba la posibilidad de apelar.

Un frente crítico para la dirigencia

El caso Espínola expone una de las deudas más pesadas que arrastra Colón y que amenaza seriamente la estabilidad económica y deportiva del club. Si no se cumple con el fallo, la entidad santafesina no podrá reforzarse durante tres mercados de pases, lo que representaría un golpe durísimo en plena competencia por sostener la categoría en la Primera Nacional.

Con la presión de resolver el tema en los próximos meses, la dirigencia rojinegra tiene ante sí un desafío urgente: encontrar los recursos para evitar una sanción que condicionaría el futuro inmediato del club.