José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

Lo más factible es que las elecciones en Colón se lleven a cabo en diciembre. Y una de las listas opositoras estaría encabezada por José Alonso con el ok de José Vignatti

3 de septiembre 2025 · 11:06hs
Con el correr de los días, las definiciones van tomando color. Y es que todos los actores políticos vinculados a la vida de Colón comienzan a acelerar las reuniones en busca de certezas pensando en las elecciones para elegir al próximo presidente.

Vignatti no encabezaría la lista y su lugar lo ocuparía José Alonso

Desde hace tiempo se viene rumoreando con la posibilidad de que José Vignatti se presente como candidato a presidente, buscando revancha luego del descenso del equipo bajo su mandato.

Sin embargo, en las últimas horas la información da cuenta de que Vignatti no estaría a dispuesto a encabezar la lista y que en su lugar estaría José Alonso.

LEER MÁS: La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

Recordando que en el último mandato de Vignatti, Alonso era el vicepresidente primero. Y se menciona que el propio Vignatti podría formar parte de la lista, pero a cargo de alguna vicepresidencia.

No obstante, algunos deslizan por debajo, que existe la chance de que Vignatti no esté en la lista, más allá de apoyar de manera explícita el proyecto que encabezaría Alonso.

