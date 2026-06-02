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Colón sigue de cerca a Rasmussen y Medrán perfila el equipo para recibir a Ciudad Bolívar

Ezequiel Medrán sigue con atención la recuperación física de Federico Rasmussen, mientras que podría meter mano en la defensa pero de orden táctico.

2 de junio 2026 · 13:19hs
Colón sigue de cerca a Rasmussen y Medrán perfila el equipo para recibir a Ciudad Bolívar

Prensa Colón

Con la mira puesta en un partido clave para seguir prendido en la pelea de la Zona A de la Primera Nacional, Colón continúa con los entrenamientos en el Predio 4 de Junio pensando en el compromiso del próximo domingo, desde las 17, frente a Ciudad Bolívar en el estadio Brigadier López.

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A pocos días del encuentro, la principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la situación física de algunos futbolistas que terminaron con molestias tras el empate 1-1 frente a Almirante Brown en Isidro Casanova. Sin embargo, el caso que más atención demanda es el de Federico Rasmussen.

Rasmussen, la principal incógnita en Colón

El marcador central viene arrastrando una lesión en uno de sus tobillos que ya lo había marginado del partido frente a Mitre de Santiago del Estero. A pesar de llegar con lo justo al encuentro ante Almirante Brown, el defensor fue titular, aunque durante gran parte del partido evidenció dificultades físicas y signos de dolor.

Estudiantes de Buenos Aires Colón Leandro Allende

Tras completar los 90 minutos, Rasmussen terminó resentido de la molestia y su evolución será seguida día a día por el cuerpo médico. Hoy aparece como la principal duda para el duelo ante el conjunto bonaerense.

En tanto, otros jugadores que encendieron alguna alarma en los últimos días son Federico Lértora, quien venía recuperándose de un pequeño desgarro en los aductores; Alan Bonansea, que sufrió un golpe en una de sus piernas; y Matías Godoy, que terminó con molestias en una rodilla. De todos modos, en principio ninguno de ellos tendría inconvenientes para estar a disposición.

Medrán analiza una variante en el lateral izquierdo de Colón

Si Rasmussen logra recuperarse y recibe el alta para jugar, Ezequiel Medrán tendría decidido mantener la base del equipo que rescató un punto en Isidro Casanova.

No obstante, existe una zona del campo donde el entrenador mantiene algunas dudas. El bajo rendimiento que viene mostrando Leandro Allende abrió la posibilidad de una modificación en el lateral izquierdo.

Las alternativas que maneja el entrenador son Conrado Ibarra y Facundo Castet, quienes aparecen como las principales opciones para ocupar ese sector de la defensa. La decisión final se tomaría entre los entrenamientos del jueves y viernes, cuando el cuerpo técnico empiece a delinear la formación definitiva.

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Por el momento, la probable alineación para enfrentar a Ciudad Bolívar estaría compuesta por: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende, Conrado Ibarra o Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Colón afrontará un compromiso de enorme importancia ante uno de los equipos sensación del campeonato. Con apenas un punto de diferencia entre ambos en la tabla, el choque del domingo asoma como una prueba determinante para las aspiraciones del Sabalero en la lucha por los primeros puestos.

Colón Rasmussen Medrán
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