Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Este día se conmemora para promover la inclusión de los zurdos y romper estereotipos que afectan a quienes son minoría manual en un mundo adaptado para diestros

13 de agosto 2025 · 12:41hs
El Día Internacional del Zurdo se conmemora cada 13 de agosto con el objetivo de destacar las particularidades y desafíos que enfrentan las personas zurdas en un mundo diseñado, casi en su totalidad, para diestros. La iniciativa surgió en 1976 por impulso de Dean R. Campbell, quien quiso además resignificar el número 13, históricamente asociado a la mala suerte.

Solo entre un 10 % y 13 % de la población mundial utiliza de forma predominante la mano izquierda, lo que implica desde pequeños ajustes cotidianos hasta la adaptación de herramientas y espacios.

Esta fecha sirve para generar conciencia, combatir estigmas y promover productos y entornos más inclusivos para un colectivo que, aunque minoritario, dejó huella en la cultura y la historia. La jornada fue pensada para destacar que ser zurdo no es una rareza ni una desventaja, sino una forma más de diversidad humana.

En su origen, la celebración también tenía un fuerte componente reivindicativo: cuestionar prácticas de décadas anteriores en las que, en muchos países, los niños zurdos eran forzados a escribir con la mano derecha. Esa imposición no solo ignoraba su naturaleza, sino que podía generar problemas de coordinación y aprendizaje.

Desafíos y realidades para los zurdos de vivir en un mundo diestro

Las personas zurdas representan una minoría global, estimada entre un 10 % y 13 % de la población. Esto significa que la gran mayoría de herramientas, maquinarias, dispositivos y espacios están diseñados pensando en diestros. Actividades cotidianas como usar tijeras, abrir latas, manipular cámaras o incluso sentarse en pupitres escolares pueden convertirse en un reto para un zurdo.

En el pasado, esta condición estuvo asociada a prejuicios y creencias erróneas. Durante siglos, algunas culturas vincularon el lado izquierdo con la mala suerte o con aspectos negativos, lo que alimentó discriminaciones e intentos de “corregir” a los zurdos. Aunque esos estigmas han perdido fuerza, todavía persisten expresiones y hábitos sociales que revelan una visión centrada en la mano derecha.

En el ámbito científico, la zurdera sigue despertando interés. Diversas investigaciones apuntan a que factores genéticos y de desarrollo cerebral influyen en la preferencia manual. Algunas teorías sugieren que ciertos zurdos podrían tener ventajas en áreas como la creatividad, el pensamiento divergente o determinadas disciplinas deportivas, especialmente aquellas donde la sorpresa táctica frente a rivales diestros puede marcar la diferencia.

Sin embargo, más allá de posibles beneficios o desventajas, lo que subraya esta conmemoración es la necesidad de garantizar igualdad de condiciones. No se trata de considerar la zurdera como algo excepcional, sino de normalizarla y facilitar la vida diaria a quienes la tienen.

Personas famosas que no son diestras

Arte y ciencia

  • Leonardo da Vinci
  • Miguel Ángel
  • Albert Einstein
  • Marie Curie
  • Paul McCartney
  • Jimi Hendrix

Deporte

  • Lionel Messi
  • Rafael Nadal
  • Diego Maradona
  • Babe Ruth
  • Novak Djokovic

Cine y televisión

  • Susana Giménez.
  • Ricardo Darín.
  • Juan José Campanella.
  • Adrián Suar.
  • Guillermo Francella.
  • Martín Bossi.

Cine y televisión internacional

  • Angelina Jolie
  • Tom Cruise
  • Julia Roberts
  • Nicole Kidman
  • Whoopi Goldberg
  • Morgan Freeman
  • Robert De Niro
  • Keanu Reeves
  • Scarlett Johansson
  • Jim Carrey
  • Lady Gaga
  • Justin Bieber
  • Eminem
