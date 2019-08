El Colón copero aplastó a Sol de Mayo y se metió en octavos de final

Colón se metió sin despeinarse en los octavos de final de la Copa Argentina, tras aplastar a Sol de Mayo de Viedma por 4-0, en cancha de Atlético de Rafaela. Santiago Pierotti (PT 4'), Mauro Da Luz (PT 20'), Nicolás Leguizamón (PT 38') y Tomás Chancalay (ST 35') convirtieron los tantos del conjunto rojinegro, que ahora espera por el vencedor del duelo que sostendrán Boca Unidos de Corrientes y Atlético Tucumán.

El equipo de Pablo Lavallén salió decidido a marcar las claras diferencias de jerarquía con un rival que milita en el Torneo Federal A y que desde mayo no tenía acción oficial. Rápidamente cumplió su cometido, abriendo la cancha con Tomás Chancalay por la izquierda y Mauro Da Luz por derecha.

Y en una de las primeras que tuvo llegó la apertura del marcador de la manera menos pensada, cuando Pierotti tomó una pelota por el centro y sacó un potente derechazo desde afuera del área que se metió junto al palo derecho del arquero Nahuel Austutti, a quien le faltó capacidad de reacción.

En los minutos que le siguieron a la apertura del marcador, Colón aprovechó el envión y siguió marcando la diferencia por las bandas, sobre todo por la izquierda donde Tomás Chancalay dispuso de dos ocasiones claras: en la primera el remate cruzado se fue apenas afuera, mientras que en el siguiente pasó muy cerca del travesaño.

En tanto que el conjunto sureño también se animó con una habilitación de Valdebenito para Galván, cuyo remate fue desviado al córner; desde allí llegó la mejor con un cabezazo de Juan Elordi que se estrelló en el pecho de Leonardo Burián.

Pero la reacción de Sol Mayo terminó cuando a los 20', tras un córner a su favor que fue mal ejecutado, Nicolás Leguizamón anticipó a su defensor, trepó por la derecha y le cruzó la pelota a Mauro Da Luz, quien ingresando solo por la izquierda conquistó el segundo.

Los dirigidos por Mauricio Del Cero sintieron el golpe y el conjunto sabalero tuvo varias chances para ampliar la ventaja, ya que siguió marcando las claras diferencias de jerarquía ante un rival que llegó sin actividad oficial, y que dio muchas ventajas defensivas.

A los 27' la tuvo Leguizamón para liquidar el partido, tras un gran desborde de Gonzalo Escobar, pero el atacante hizo una de más y perdió el control de la pelota cuando estaba a punto de rematar.

Las diferencias entre un equipo y otro eran muy notorias, y volvió a quedar de manifiesto a los 35' cuando Christian Bernardi metió quinta a fondo y apiló a varios jugadores de Sol de Mayo, se la picó al arquero cuando llegaba Leguizamón solo por el medio, y la pelota se fue besando el palo izquierdo.

Y con esa fórmula llegó el tercero, cuando Bernardi trepó por la izquierda, llegó al fondo, levantó la cabeza y asistió ahora sí a Leguizamón, quien tuvo tiempo para parar la pelota, y con un derechazo implacable mandó la pelota al fondo de la red con la ayuda de un defensor.

En los minutos finales del primer tiempo Colón levantó el pie del acelerador y se dedicó a que llegue el pitazo final de Penel, con la certeza y tranquilidad que el trámite en Rafaela ya estaba totalmente liquidado, por el resultado parcial y por la falta de argumentos que su rival brindaba para ir en búsqueda de la remontada.

En el complemento nada cambió, y Colón siguió siendo muy superior en todos los sectores de la cancha. A los 2', tras una excelente habilitación de Chancalay, la pelota le llegó a Da Luz, quien tuvo tiempo para frenarse y de emboquillada buscar el cuarto, pero la pelota se fue apenas por arriba del travesaño.

Siguió siendo un monólogo del conjunto Sabalero, que dejaba venir a los sureños y salía rápido de contragolpe. Por esa vía, a los 6', quien encabezó el ataque fue Leguizamón pero trasladó la pelota más de la cuenta y cuando se la cedió a Da Luz ya fue demasiado tarde, debido a que se la quitó un defensor rival.

Sol de Mayo insinuó una reacción con un remate desde afuera del área de Diego Galván que se fue desviado, y con una gran jugada por izquierda, donde la pelota le quedó a Gastón García en el área, quien sacó un remate que fue despejado por Guillermo Ortiz en la línea.

Con el correr de los minutos el conjunto que dirige Del Cero fue creciendo y se fue animando con la pelota, ante un Colón que luego de haber marcado el tercero no lo motivó demasiado el partido. Pero a su rival le faltaba ingenio y capacidad de crear peligro frente al arco de Burián, con lo cual el partido se jugaba a paso muy cansino.

Para salir de la modorra Galván probó con un tiro libre desde afuera del área, cuya infracción le cometieron, y la pelota salió apenas por arriba del arco defendido por el uruguayo Burián.

Pero a los 31' respondió Colón con una gran acción individual de Pierotti, quien se fue mano a mano contra el arquero y sacó un disparo donde la pelota pegó en el travesaño, picó en la línea –dio la impresión que ingresó– y en el rebote un defensor la mandó al fondo de la red, pero el árbitro Penel se apiadó de Sol de Mayo y anuló el gol por una infracción de Leguizamón contra el arquero.

Habría tiempo para más, ya que a los 35' quien aprovechó la fragilidad defensiva de los sureños fue Chancalay. El entrerriano ingresó solo por el medio y sacó un potente remate desde afuera del área que se le clavó muy cerca del palo derecho a Astutti.

Se volvió a encender el equipo de Lavallén, con otro potente remate de Chanca que obligó al golero de Sol de Mayo a exigirse para evitar una nueva caída de su arco.

Los últimos minutos transcurrieron sin demasiadas emociones, incluso Penel lo terminó sin adicionar nada, con un Colón que liquidó el partido en el primer tiempo para seguir con vida en la Copa Argentina, donde avanzó a octavos de final a la espera del vencedor del duelo entre Atlético Tucumán y Boca Unidos.

Ahora el gran desafío para Lavallén y su grupo de jugadores será trasladar a la Superliga el envión que le da esta victoria, ya que disputará un encuentro clave por la permanencia frente a Rosario Central en el Brigadier López. A la importancia de dicho encuentro se los hizo saber la gente que copó el Nuevo Monumental, al grito de "el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar".

Síntesis

Colón (4): 1-Leonardo Burián; 18-Gastón Díaz, 24-Guillermo Ortiz, 15-Damián Schmidt y 31-Gonzalo Escobar; 23-Christian Bernardi, 5-Matías Fritzler, 30-Santiago Pierotti; 7-Mauro Da Luz, 9-Nicolás Leguizamón y 12-Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.

Sol de Mayo (0): 1-Nahuel Astutti; 4-Gastón García, 2-Juan Manuel Iurino, 6-Lautaro Brienzo y 3-Juan Elordi; 10-Enrique Narvay, 8-Fernando De La Fuente, 5-Leonardo Morales y 11-Alberto Reyes; 9-Diego Galván y 7-Fernando Valdebenito. DT: Mauricio Del Cero.

Goles: PT 4' Santiago Pierotti (C); 20' Mauro Da Luz (C); 38' Nicolás Leguizamón C) y ST 35' Tomás Chancalay (C).

Cambios: ST 8' Matías Ponce x Alberto Reyes (SM); 23' Héctor Morales x De la Fuente (SM); 24' Rodrigo Aliendro x Bernardi (C); 32' Marcelo Estigarribia x Da Luz (C); 36' Wilson Morelo x Leguizamón (C) y 37' Ricardo Dichiara x Reyes (SM).

Amonestado: Lautaro Brienzo (SM).

Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela.

Árbitro: Ariel Penel.