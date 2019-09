"Fue una desgracia la del gol. El partido hasta ahí era parejo. Hablé con los muchachos en el vestuario y quizás la tensión hizo que al comienzo se complique. La carga emocional sobre todo. Pero en el segundo tiempo nos animamos más y manejamos la pelota, poniendo a los laterales en zona alta. Ahí encontramos la manera de entrarles". Con esta reflexión abrió la conferencia de prensa el entrenador de Colón, Pablo Lavallén, tras la victoria 2-1 de este jueves por la noche en Santa Fe ante Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En charla con los medios, entre ellos UNO Santa Fe, el DT fue más allá con su analisis de la jornada inolvidable en el Brigadier López: "No es fácil dar vuelta un partido de este tipo y ante un brasileño. La sensación que tengo es que el segundo tiempo es lo más parecido de lo que pienso como rendimiento ideal. El equipo sigue creciendo de a poco y aún perdiendo el equipo mostró garra y personalidad. Es un plantel muy capacitado y se los digo todo el tiempo".

• LEER MÁS: Colón tuvo carácter, se lo dio vuelta al Mineiro e irá con ventaja a la revancha

"Uno en un partido, más allá de saber cómo puede responder el rival a lo que proponemos, los jugadores van en encontrando los caminos. En este caso, usar mucho los laterales. En el inicio costó, sobre todo encontrar jugadores libres, pero en el segundo tiempo vimos los caminos y por eso lo dimos vuelta", agregó.

Embed ¡Para volver a ver! Lo mejor del agónico triunfo de @ColonOficial ante @Atletico por la ida de la semifinal de la #Sudamericana. pic.twitter.com/NgMhqEo0Fo — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 20, 2019

Al momento de encontrar otros factores que influyeron en el resultado, explicó: "El equipo se va acomodando de apoco. Es bueno que hayan aparecido triangulaciones por derecha para obligarlos a retroceder. Es un funcionamiento que se va aceitando y entendiendo. Hay que tratar de siempre ir por abajo".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la victoria en Santa Fe ante Atlético Mineiro

Eso sí, no fue raro para el conductor sabalero el planteo del Galo: "No me sorprendió Mineiro, defienden así porque tiene jugadores rápidos y por ser visitantes. Buscaron jugar a nuestro error para salir de contra. A veces cuando la obligación es del local, encontrás otros recursos. Habíamos hablado de tener paciencia y mover la pelota lado a lado para lastimarlos. Había que romper su defensa con rotación. Lo encontramos en el segundo tiempo. Ahora tendremos que ir a Brasil a ratificar este rendimiento".

Respecto a si habrá rotación ante Lanús, casi que lo dio por hecho: "Hay jugadores muy cansados. Seguramente pondremos un equipo fresco y que no haya tenido tanto desgaste. Es más o menos lo que estaba planeado. Tenía las cosas claras hasta este partido. Después de Lanús tendremos que ver lo que sigue y analizar qué es lo mejor. Al comienzo demoraron los resultados, pero ahora están saliendo las cosas".

• LEER MÁS: Más de 35.000 almas de Colón para una noche histórica en el Brigadier López

En el final, plantó bandera respecto a la estrategia que se implementará en el mítico Mineirao el jueves próximo: "Pensamos que Mineiro tendrá otra postura, quizás de más protagonista. Ahora los que tendrán menos espacios son ellos. Puede que hagamos un partido similar al que hicieron ellos, pero siempre con la intención de salir a ganar. Lo bueno es que ya sabemos cómo lastimarlos".