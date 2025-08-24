Colón se enfoca en Defensores de Belgrano con una baja sensible y un regreso clave

El plantel de Colón da vuelta la página y ahora piensa en visitar a Defensores de Belgrano, con una ausencia y una vuelta para Ezequiel Medrán

Tras el empate ante Chacarita , Colón ahora pone la mirada en lo que será su próximo desafío por la fecha 29 del Grupo B de la Primera Nacional cuando visite a Defensores de Belgrano. El DT Ezequiel Medrán afrontará con algunas incertidumbres en el plantel, esperando que nadie más se lesione.

La principal baja será Emmanuel Gigliotti, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Si bien es cierto que no está en su mejor momento y arrancó como suplente este sábado, es siempre una alternativa. Por algo es el goleador del equipo.

Un regreso en Colón

La noticia positiva para Medrán es el regreso de Zahir Yunis, que ya cumplió su sanción. Su vuelta le ofrece más opciones para equilibrar la contención. Por otro lado, el cuerpo técnico sigue pendiente de la evolución de varios jugadores que arrastran molestias o lesiones: Cristian García, quien finalmente no pudo estar ante Chacarita, Lautaro Gaitán y Nicolás Thaller, que trabajan para ponerse a punto y volver al once titular. En tanto, Christian Bernardi continúa fuera de las canchas y su recuperación demandará varias semanas más, lo que implica otra baja sensible en el mediocampo.

Zahir Yunis Prensa Colón

Asimismo, se le hará un seguimiento a Ignacio Lago, que se retiró con un golpe en la mano y arrastra una fractura en uno de sus dedos. Por eso usó un vendaje especial.

Medrán deberá entonces rearmar el equipo, ajustando la estrategia para suplir las ausencias y sacar el máximo rendimiento de quienes estén disponibles. La expectativa pasa por ver cómo se adaptará el conjunto rojinegro sin Gigliotti y si el regreso de Yunis puede aportar la frescura que se necesita para enfrentar a un rival complicado como el Dragón, sabiendo que sigue apretado en la lucha por sostener la categoría.