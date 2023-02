El déficit de Colón que no logra mejorar con el tiempo

Colón continúa mostrando muchas fragilidades de mitad de cancha hacia atrás. Hace nueve partidos que no logra mantener la valla invicta

Colón es un equipo que no brinda solidez. Los rivales le convierten con facilidad y no precisan de generar muchas opciones como para terminar marcándole goles. Es un elenco de mandíbula floja y los números así lo indican. Al punto tal, que hace nueve partidos, que no logra mantener la valla invicta.