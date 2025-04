El delicado presente de Colón requiere de cirugía mayor

Pero además, acumula tres derrotas consecutivas, dos de ellas en condición de local y hace cuatro partidos que no gana con tres caídas y un empate.

Otro dato contundente que sintetiza el pésimo momento es que de los últimos seis partidos, perdió cuatro, ganó uno y empató el restante.

Una situación que ni el más pesimista hincha de Colón se hubiese imaginado y mucho más cuando el equipo arrancó con el pie derecho, sumando un empate y tres victorias al hilo.

Sin embargo, las malas actuaciones se fueron amontonando y con ellas llegaron los resultados negativos. Y lo más preocupante, la falta de autocrítica del entrenador Ariel Pereyra y de los jugadores.

Ni el DT ni el plantel parecen entender el momento que atraviesa Colón. Es crítica la situación y requiere de decisiones urgentes, aplicando cirugía mayor.

La dirigencia que encabeza Víctor Godano junto con el director deportivo Iván Moreno y Fabianesi deben tomar nota y actuar con celeridad, dando la cara.

Y definir si se le da una chance más al Pata Pereyra o si ya tienen en la cabeza otro entrenador. Es cierto que el torneo es largo y que tan solo se jugaron 10 fechas, parece poco, pero a la vez resulta mucho.

Y es que en términos matemáticos, se jugó tan solo el 30% de la competencia, pero en virtud de lo que muestra el equipo, parece un montón.

En consecuencia, no se puede seguir perdiendo tiempo. A esta altura, parece complicado que el entrenador pueda revertir la situación, aunque para Moreno y Fabianesi debe ser complicado aceptar que su proyecto deportivo comienza a naufragar.

Forzar la renuncia del entrenador, sería para el Torero asumir su fracaso personal, ya que fue él quien eligió al DT y a los refuerzos que llegaron. De hecho, en su momento se refirió a un mercado de pases inteligente y a un proyecto deportivo que iba más allá de los resultados.

Por lo cual, Moreno y Fabianesi está en una encrucijada. La dirigencia parece no entrometerse en las decisiones, lo cual es un grave error, porque el director deportivo es empleado del club y responde a la dirigencia que fue votada por los socios.

Por el momento no se tomó ninguna decisión. Pereyra sigue siendo el DT de Colón y de no mediar algún imprevisto estará en el banco el domingo cuando el Sabalero visite a Chacarita. Pero tanto Godano como Moreno y Fabianesi no pueden seguir mirando al costado, deben hacerse cargo y asumir responsabilidades.