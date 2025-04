Todo lo que ocurrió desde la salida de Delfino de Colón

Hasta ese momento, Delfino había cosechado 12 victorias, 7 empates y 7 derrotas, con un equipo que se mantenía expectante, a cinco puntos del último clasificado al Reducido y del líder Aldosivi en la Zona B.

De Paoli, Minella y Osella: sin rumbo claro

Colón apostó entonces por Rodolfo De Paoli, pero la ilusión duró poco. En seis partidos, el equipo sufrió cuatro derrotas, tres de ellas como visitante (ante Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago y Temperley) y una en casa frente a Brown de Adrogué. Ante la crisis, se recurrió a un interinato: Martín Minella condujo al equipo a un alivio momentáneo con un 2-0 sobre Almagro.

Iván Delfino.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Luego llegaría Diego Osella, que dirigió los últimos seis encuentros de la temporada 2024, con una campaña irregular: una victoria (2-0 a Defensores de Belgrano), tres empates (Chaco For Ever, Atlético Rafaela y Deportivo Madryn) y una derrota ante San Telmo en Santa Fe. El cierre del año fue un empate ante All Boys en Floresta por el Reducido, que dejó a Colón eliminado por ventaja deportiva.

El 1 de octubre de 2024, junto con la llegada de Osella, se oficializó la incorporación de Iván Moreno y Fabianesi como director deportivo. Fue justamente él quien, meses después, decidió no renovar el vínculo con Osella y apostar por un proyecto con sello personal.

El ciclo Pereyra: promesas y frustraciones

La gran apuesta fue Ariel Pereyra, exayudante de Guillermo Barros Schelotto, pero sin experiencia como DT principal. El ciclo arrancó en 2025 con un empate sin goles ante Temperley y una rápida eliminación en Copa Argentina tras caer por penales frente a San Martín de Tucumán.

En el arranque de la Primera Nacional, el equipo ilusionó: venció a Nueva Chicago, Mitre y Chaco For Ever, y también a Central Norte. Empató con Gimnasia de Mendoza, pero luego encadenó una preocupante serie de cuatro derrotas consecutivas: ante Gimnasia de Jujuy, Agropecuario, San Telmo y Chacarita. Así, las dudas volvieron a crecer y la dirigencia decidió cortar el ciclo Pereyra.

Yllana, el presente y la deuda pendiente

La nueva apuesta fue Andrés Yllana, de reciente ascenso con Aldosivi. Sin tiempo para mucho, su debut fue con derrota 1-0 ante Defensores de Belgrano en el Brigadier López, y ahora deberá medirse contra Estudiantes de Río Cuarto, nada menos que el equipo conducido por Iván Delfino, el mismo que se fue en agosto y que podría alimentar el morbo deportivo de esta historia.

LEER MÁS: Colón, en llamas: malos resultados, movilizaciones y posibles renuncias en la CD

En menos de un año, Colón vivió cinco ciclos técnicos distintos (Delfino, De Paoli, Minella, Osella, Pereyra y ahora Yllana), con una inestabilidad que se traduce en la tabla de posiciones: está lejos del líder, fuera del Reducido y con un plantel que aún no logra responder a las expectativas.

El propio Moreno y Fabianesi reconoció recientemente su desconocimiento de las particularidades de la categoría, lo cual se reflejó en un mercado de pases desacertado y en decisiones deportivas que profundizaron la incertidumbre. Para Colón, que bajó desde la Liga Profesional en 2023, el 2025 no comenzó mejor. La transición no encuentra rumbo, y el crédito se achica. Ahora, todas las fichas están puestas en Yllana... y en acertar sí o sí en el próximo mercado de pases. Mientras tanto, Iván Delfino tendrá la chance de su gran revancha personal, y propinarle la sexta derrota al hilo.