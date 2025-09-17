Colón se juega todo: apoyo político, apertura al socio y medidas de seguridad

Quedaron definidas una serie de medidas de cara al tramo final de la temporada y del mandato de Víctor Godano en Colón. El acuerdo, punto por punto.

En medio de un clima cargado por el delicado presente deportivo, Colón vivió este martes un nuevo cónclave entre oficialismo y oposición en el Predio 4 de Junio.

La reunión se concretó tras los incidentes registrados el lunes por la tarde en ese mismo lugar y posteriormente en la sede social, donde la tensión volvió a hacerse sentir.

Al encuentro asistieron representantes de los distintos sectores políticos de la institución, aunque una vez más llamó la atención la ausencia de Tradición Sabalera, agrupación que nuclea al vignattismo encabezado por el expresidente José Vignatti.

El contexto no es menor: a tres fechas del final, el equipo todavía no aseguró su permanencia en la Primera Nacional, y el duelo del próximo domingo ante Deportivo Morón, en el Brigadier López desde las 17, aparece como decisivo.

La resolución punto por punto

Entre las resoluciones más importantes del cónclave se destacan:

Conformación de un grupo de apoyo para acompañar al plantel en este tramo final del campeonato.

Concentración anticipada , entre 48 y 72 horas antes del partido frente al Gallo, buscando mayor foco y compromiso del grupo.

Reunión con el plantel este miércoles al mediodía, en la que también dirán presente los frentes opositores y el exjugador Luis Medero , quien integra el proyecto deportivo de Ricardo Magdalena.

Facilidades para los socios : aquellos que no hayan abonado la cuota de septiembre podrán ingresar al estadio con la de agosto al día, con el objetivo de que la mayor cantidad de hinchas acompañe al equipo.

Llamado a la calma : se pidió expresamente un comportamiento ejemplar en los dos partidos restantes en Santa Fe (ante Morón y CADU), teniendo en cuenta que Colón se encuentra al límite de recibir una sanción deportiva tras los incidentes en el choque con Mitre de Santiago del Estero.

Calendario electoral confirmado: elecciones fijadas para el 30 de noviembre y entrega de poder prevista para el 1 de diciembre.

El Sabalero se juega mucho en lo futbolístico y lo institucional. Mientras el plantel trata de salir del pozo dentro de la cancha, las dirigencias, tanto oficialistas como opositoras, buscan llevar un mensaje de apoyo y unidad, en un momento donde cada decisión puede ser determinante para el futuro inmediato del club.