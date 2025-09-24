Tomás Paredes, con chances de volver a atajar en Colón

El juvenil Tomás Paredes, quien ya tiene un partido en Primera División, sería titular en Colón para el cierre de la temporada ante Estudiantes (BA) y el CADU.

Con la permanencia asegurada en la Primera Nacional, en Colón se tomó una decisión institucional de cara a los últimos dos encuentros del torneo.

Según trascendió, por una bajada de línea de los dirigentes, no serían utilizados aquellos futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre, lo que abre la puerta a una mayor participación de juveniles en el tramo final del campeonato.

En ese marco, uno de los cambios más notorios podría darse en el arco. Aunque Tomás Giménez tiene vínculo vigente hasta fines de 2026, el entrenador Ezequiel Medrán analiza la posibilidad de darle rodaje al juvenil Tomás Paredes, quien se perfila para ser titular tanto frente a Estudiantes de Buenos Aires, este sábado en Caseros, como en la última fecha ante Defensores Unidos en el Brigadier López.

Paredes se ganó su lugar tras la sanción a Marcos Díaz

Vale recordar que Paredes quedó como alternativa en la posición tras la sanción a Marcos Díaz, que lo dejó marginado del plantel profesional. El joven arquero ya tuvo su estreno en Primera el pasado 27 de julio, cuando Colón cayó 2-0 en Santa Fe ante Gimnasia de Mendoza.

Aquel día, Giménez no pudo estar por una cláusula contractual que exigía un pago de 35.000 dólares para enfrentarse a su exclub. Más allá del resultado adverso, Paredes dejó una buena imagen con intervenciones destacadas en un equipo que se volcó al ataque en busca del descuento.

De esta manera, el cierre de temporada para el Sabalero podría transformarse en una vidriera para varios juveniles, con la mira puesta en el armado del plantel de 2026 y sin la presión de los puntos en juego.