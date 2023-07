"La verdad que estoy muy contento, la alegría que me dio hoy a la mañana (por el viernes) de escuchar eso. Más por Facu, porque la verdad que se lo merece. Venía ya peleándola viste, y bueno con esta situación de más que nada de lo que le había pasado. Uno se pone contento con esta venta y realmente lo va a hacer crecer mucho esto. Creo que a él le va a venir bien. Es muy importante tanto para él, como para el club lo que pasó también porque es una venta histórica y a todos nos reconforta esto. La verdad que nos llega de orgullo saber que Facu se va a jugar a un gran club, al lado del mejor del mundo y que salió de acá, de Colón. Participó con nosotros en Reserva".

En relación a la dura lesión que le tocó transitar el año pasado, Chupete expresó: "Justo cuando yo dirijo contra Talleres de Córdoba a él le pasa lo que le pasó que fue la lesión de la rodilla. En ese partido me puse muy mal por él por lo que le había pasado. Después estar en el proceso más que nada de todo lo que él venía sufriendo por esa rodilla. Siempre nos veíamos en el predio y al saber que ya estaba para jugar pasado el tiempo y que vuelve cuando yo estoy dirigiendo el partido contra Instituto de Córdoba. Esa sensación de saber que él vuelve, y estar yo también presente, desearle lo mejor en su mejor momento. La verdad que en ese partido lo vi muy bien, y bueno, por algo obviamente lo han vendido".

Indudablemente jugar al lado del mejor del mundo será algo increíble que le tocará atravesar. En ese sentido no dudó en decir que "depende de lo que él quiera llegar. Obviamente que va a crecer mucho. Jugar al lado del mejor jugador del mundo le va a enseñar un montón. Lo mismo para el Tata Martino que también es un técnico extraordinario, que pasó también por Colón y eso es muy importante para él. Va a ser muy importante el crecimiento que él pueda llegar a tener a partir de ahora, pero va a estar en los primeros planos del fútbol mundial".

Más adelante afirmó que “Facu no explotó realmente lo que es él. No explotó futbolísticamente lo que él puede llegar. Al lado de Messi su nivel puede ser excelente. Va a tener un fútbol que capaz que acá no lo vamos a llegar a ver nosotros. Obviamente que no lo vimos, pero va a crecer muchísimo cuando empiece a jugar al lado de Messi”.

En otro tramo de la charla, subrayó que “Facu es muy tímido. Muy callado. Él demuestra dentro de la cancha lo que también sabe hacer y él disfruta jugar. Disfruta el juego de Colón. Él es muy sabalero, muy pasional. Realmente uno lo disfrutó desde chico, y lo fue disfrutando a medida que fue creciendo. Me siento muy emocionado en el que tuve la suerte de dirigirlo y que también tuve la suerte de dirigirlo en Primera. A uno lo llena de orgullo sabiendo de que él salió del club, y sabiendo que atrás de él tienen que venir mucho más Farías. Hay que seguir en la senda de trabajar, de darle el esfuerzo necesario para que cada chico tenga su oportunidad".

Antes de su despedida, admitió que "esta mañana (por el viernes) cuando llego al predio era el comentario de todos los chicos y de los profes que me dicen que está hecha la venta. No lo pude ver aún a Facu, ya que tuvimos partido y después no pudimos encontrarlo".