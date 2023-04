"El equipo está bien y con mucha ilusión de poder ganar"

Antes de viajar a Buenos Aires para jugar ante Boca, el entrenador de Colón Néstor Gorositon habló en conferencia de prensa y tocó distintos temas. No confirmó el equipo que pisará la Bombonera , pero además se refirió a nombres propios, c omo Jorge Benítez, Ramón Ábila, Rafael Delgado, Eric Meza y una mención especial a Stefano Moreyra.

Para luego agregar "El equipo está bien anímicamente, pero lo importante es tratar de bajar las ansias y jugar lo más fácil. La realidad es que jugar fácil es lo más difícil y cuando uno atraviesa estas rachas, hay que hacer fácil lo difícil. La ansiedad hace que apresures los tiempos, pero es con lo que convivimos a la hora de jugar a la pelota".

Cuando lo consultaron respecto a la formación que pondrá en cancha, respondió: "Tenemos el equipo en mente y mañana (domingo) se lo vamos a confirmar al plantel. Allí se van a enterar quienes juegan, ustedes (periodismo) tienen la necesidad de informar, pero primero se lo decimos a los chicos y luego a ustedes".

En relación a Jorge Benítez y Rafael Delgado contó: "Benítez está mucho mejor pero le faltan unos días. Cuando lo probaron dijo que sentía un malestar y por eso no lo queremos arriesgar, para perderlo por tres o cuatro partidos preferimos que no juegue ahora y lo pueda hacer más adelante. Lo mismo con Delgado para el otro partido ya va a estar porque se cumplirán 27 días desde la lesión".

Sobre la chance de que jueguen Ábila y Meza dijo: "Ramón es una alternativa lo vamos viendo un poco mejor. Después dependerá si le toca jugar, si lo hace bien seguirá y sino saldra, como todos los demás. Eric jugó como lateral izquierdo en muchas ocasiones y lo puede hacer de los dos lados muy bien. Tiene un potencial muy alto, tuvo un pico muy alto y bajo un poquito, ojalá que podamos ayudarlo a retomar ese pico de rendimiento".

A la hora de hablar de Stefano Moreyra y la polémica que se instaló por teñirse el pelo, Pipo sentenció: "Yo soy antiguo pero tengo hijos de 17 y 16 años y se que hay una moda con el pelo. Pero prefiero que llamen la atención por lo que hacen dentro de la cancha y no por pintarse la cabeza, por jugar bien y entrenar bien y no por otras cosas. Cuando tengan 5 palos verdes en el banco que se pinten de verde colorado o azul, pero ahora, mientras menos llame la atención será mejor para él. Si me das a elegir prefiero que no se pinten la cabeza".