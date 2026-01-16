Los otros reclamos económicos que la dirigencia de Colón debe abordar en lo inmediato

Si bien la dirigencia de Colón desembolsó cerca de 1.000.000 de dólares para acomodar varios temas claves, todavía hay reclamos pendientes. ¿Cuáles y de cuánto?

La situación económica de Colón continúa siendo uno de los principales frentes que la dirigencia debe atender en el corto plazo. Si bien en las últimas semanas se avanzó de manera significativa para resolver compromisos urgentes, todavía persisten algunos reclamos que requieren atención inmediata.

Desde la asunción de José Alonso como presidente el pasado 3 de diciembre, la prioridad fue apagar incendios. Con un club prácticamente sin recursos, la conducción debió recurrir a dinero externo para resolver conflictos que amenazaban el normal funcionamiento. En ese marco, se cancelaron deudas con el plantel profesional y con Alberto Espínola, lo que permitió levantar la inhibición que pesaba sobre la entidad. Ese primer paquete de soluciones demandó un desembolso cercano al millón de dólares.

¿Qué más busca resolver la dirigencia de Colón?

Sin embargo, el panorama no quedó completamente saneado. Uno de los compromisos pendientes más importantes es una deuda de 180.000 dólares con Independiente Rivadavia, correspondiente al pase de Jorge Sanguina. En paralelo, en las gestiones vinculadas al préstamo de Mauro Peinipil se logró alcanzar un entendimiento.

A su vez, Colón mantiene un reclamo superior a los 20.000 dólares con Montevideo City Torque a modo de resarcimiento por dejar libre a Andrew Teuten. Si bien se trata de cifras sensiblemente menores en comparación con los pagos ya realizados, representan igualmente un esfuerzo económico en un contexto financiero ajustado.

Mientras se aguarda el ingreso de dinero por las transferencias de Leonel Picco y una posible salida de José Neris, la dirigencia deberá encontrar otras vías para cumplir con estos compromisos. Fueron semanas de intensa gestión y movimiento constante en los despachos del club, y el desafío ahora pasa por terminar de ordenar los números para encarar el futuro con mayor previsibilidad.