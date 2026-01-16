Medrán espera ahora un reemplazo para Talpone en Colón

Nicolás Talpone prepara su arribo a Estudiantes (RC) por pedido del técnico Iván Delfino. Colón se desprende de un contrato alto y recibe un importante ingreso

Colón está a un paso de cerrar una operación que puede marcar un antes y un después en este mercado de pases. La dirigencia ultima los detalles del préstamo de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto , una negociación que, de no mediar imprevistos, se concretará en las próximas horas.

Mientras las partes terminan de intercambiar la documentación, el mediocampista entrenó este viernes en el predio 4 de Junio, manteniendo la rutina habitual a la espera de una definición. La cesión se dará por un año con cargo y opción de compra, a pedido exclusivo del entrenador Iván Delfino, quien conoce bien al jugador y lo considera una pieza clave para su proyecto deportivo.

Si bien no se conocieron los montos, puertas adentro se trata de un acuerdo muy beneficioso desde lo económico. No solo por el ingreso inmediato, sino también porque la salida de Talpone implica liberar el contrato más elevado del plantel, tras la última actualización.

Nicolás Talpone (2) Talpone se va a Estudiantes de Río Cuarto y Medrán espera por un reemplazo en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Medrán ahora quiere un reemplazo para Talpone en Colón

Desde lo futbolístico, la situación genera un nuevo escenario para Ezequiel Medrán, que tenía al volante dentro de sus consideraciones para la temporada. Por eso, una vez sellada la cesión, la dirigencia deberá acelerar la búsqueda de un reemplazante.

La idea es incorporar un mediocampista mixto. Actualmente, Colón cuenta con varios jugadores de corte más posicional, pero en el rol mixto las alternativas son escasas. Ignacio Antonio aparece como la principal opción natural, acompañado únicamente por algún juvenil. En ese sentido, no se descarta que el Sabalero vuelva a moverse en el mercado en los próximos días para cubrir esa vacante estratégica, con el objetivo de no perder equilibrio ni variantes en una zona clave del campo.

Si todo sigue el curso esperado, Talpone viajará en breve a Río Cuarto, donde se realizará la revisión médica y procederá a la firma de su contrato con Estudiantes. De esta manera, Colón cerrará una negociación que le permite ordenar las cuentas, abrir una puerta para futuras decisiones deportivas y reconfigurar su plantel de cara a lo que viene.