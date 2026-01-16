Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán espera ahora un reemplazo para Talpone en Colón

Nicolás Talpone prepara su arribo a Estudiantes (RC) por pedido del técnico Iván Delfino. Colón se desprende de un contrato alto y recibe un importante ingreso

Ovación

Por Ovación

16 de enero 2026 · 16:48hs
Medrán espera ahora un reemplazo para Talpone en Colón

Prensa Colón

Colón está a un paso de cerrar una operación que puede marcar un antes y un después en este mercado de pases. La dirigencia ultima los detalles del préstamo de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto, una negociación que, de no mediar imprevistos, se concretará en las próximas horas.

• LEER MÁS: Los otros reclamos económicos que la dirigencia de Colón debe abordar en lo inmediato

Mientras las partes terminan de intercambiar la documentación, el mediocampista entrenó este viernes en el predio 4 de Junio, manteniendo la rutina habitual a la espera de una definición. La cesión se dará por un año con cargo y opción de compra, a pedido exclusivo del entrenador Iván Delfino, quien conoce bien al jugador y lo considera una pieza clave para su proyecto deportivo.

• LEER MÁS: Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

Si bien no se conocieron los montos, puertas adentro se trata de un acuerdo muy beneficioso desde lo económico. No solo por el ingreso inmediato, sino también porque la salida de Talpone implica liberar el contrato más elevado del plantel, tras la última actualización.

Nicolás Talpone (2)
Talpone se va a Estudiantes de R&iacute;o Cuarto y Medr&aacute;n espera por un reemplazo en Col&oacute;n.

Talpone se va a Estudiantes de Río Cuarto y Medrán espera por un reemplazo en Colón.

Medrán ahora quiere un reemplazo para Talpone en Colón

Desde lo futbolístico, la situación genera un nuevo escenario para Ezequiel Medrán, que tenía al volante dentro de sus consideraciones para la temporada. Por eso, una vez sellada la cesión, la dirigencia deberá acelerar la búsqueda de un reemplazante.

• LEER MÁS: Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

La idea es incorporar un mediocampista mixto. Actualmente, Colón cuenta con varios jugadores de corte más posicional, pero en el rol mixto las alternativas son escasas. Ignacio Antonio aparece como la principal opción natural, acompañado únicamente por algún juvenil. En ese sentido, no se descarta que el Sabalero vuelva a moverse en el mercado en los próximos días para cubrir esa vacante estratégica, con el objetivo de no perder equilibrio ni variantes en una zona clave del campo.

• LEER MÁS: Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Si todo sigue el curso esperado, Talpone viajará en breve a Río Cuarto, donde se realizará la revisión médica y procederá a la firma de su contrato con Estudiantes. De esta manera, Colón cerrará una negociación que le permite ordenar las cuentas, abrir una puerta para futuras decisiones deportivas y reconfigurar su plantel de cara a lo que viene.

Colón Nicolás Talpone Estudiantes de Río Cuarto
Noticias relacionadas
neris, sin rumbo aun en colon: la idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver

Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

se encamina la resolucion de la deuda de platense con colon por el pase de leonel picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

la afa postergo el inicio del ascenso y colon ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

colotto superviso en paysandu los escenarios donde colon hara base en la pretemporada

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Lo último

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

Ovación
Neris, sin rumbo aún en Colón: La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver

Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Madelón marca el rumbo y avisa: Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras

Madelón marca el rumbo y avisa: "Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras"

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus