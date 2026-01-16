Uno Santa Fe | Colón | Colón

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

El Calamar avanzó en las negociaciones con la dirigencia de Colón y el acuerdo para saldar el compromiso económico está prácticamente cerrado.

16 de enero 2026 · 13:44hs
Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

La deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco transita sus últimas instancias de negociación. Según confirmó el presidente del club de Vicente López en diálogo con LT10 , ya existieron contactos formales con la actual conducción sabalera y el entendimiento económico quedó a un paso de cerrarse, luego de semanas de gestiones y ajustes financieros.

Avances entre las dirigencias de Colón y Platense

El titular del Calamar explicó que el diálogo se dio con la nueva comisión directiva rojinegra, encabezada por José Alonso, y que la propuesta presentada recibió el visto bueno interno en Platense. La negociación se encuentra en manos del área de finanzas y tesorería, donde ya se trabaja sobre una oferta concreta que permitiría saldar el compromiso pendiente.

Desde Vicente López transmiten optimismo y coinciden en que el acuerdo está bien encaminado, a la espera de la aceptación definitiva por parte de Colón para darle cierre administrativo a la operación.

En relación a los tiempos del pago, desde Platense le bajaron el tono a la situación y la enmarcaron dentro de la realidad económica del fútbol local. Reconocieron algunos retrasos, aunque remarcaron que el club se encuentra cumpliendo y refinanciando obligaciones, con la intención de normalizar cada compromiso asumido.

LEER MÁS: Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

El futuro deportivo de Leonel Picco

Mientras se destraba el aspecto económico, Leonel Picco continúa siendo una pieza valorada en el mercado. El mediocampista recibió sondeos del exterior, incluso desde Brasil, aunque por ahora no prosperaron en una oferta concreta que modifique su presente. En Platense sostienen que, salvo un cambio de escenario, el jugador seguirá ligado al plantel profesional.

Colón Platense Leonel Picco Vicente López José Alonso
