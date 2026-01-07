Colón expectante por su firma: ¿cuándo tiene la revisión médica Federico Lértora?

Federico Lértora llegará a Santa Fe para hacerse la revisión médica y firmar su contrato con Colón. El volante iniciará su segundo ciclo.

Hay regresos que no se explican solo con estadísticas ni contratos. Federico Lértora vuelve a Colón y la noticia sacude una fibra profunda del mundo rojinegro. Este miércoles por la tarde, arribará a Santa Fe para realizarse la revisión médica y sellar su vínculo por dos temporadas , en un retorno que combina jerarquía, pertenencia y una fuerte carga emocional .

Lértora no es un nombre más en el mercado. Es memoria viva , es orden en la mitad de la cancha, es liderazgo silencioso. Fue pieza clave del equipo campeón 2021 , referente del vestuario y protagonista de algunas de las páginas más gloriosas del club. Su vuelta llega cuando Colón atraviesa uno de los momentos deportivos más complejos de su historia reciente, y ese contexto potencia el significado del regreso.

Desde lo futbolístico, el volante central aporta lectura táctica, equilibrio, voz de mando y experiencia, cualidades que el plantel necesita con urgencia. Pero su verdadero valor va más allá del césped.

El aval de Colotto y una decisión pensada

El director deportivo Diego Colotto explicó por qué el nombre de Lértora siempre estuvo en el radar y terminó transformándose en realidad:

“Ya hace un tiempo que venimos hablando con Federico. Es un jugador que le puede dar un salto de calidad al equipo. Sabemos cómo entrena, cómo trabaja y la manera en la que entiende el fútbol en el día a día”. “Ya hace un tiempo que venimos hablando con Federico. Es un jugador que le puede dar un salto de calidad al equipo. Sabemos cómo entrena, cómo trabaja y la manera en la que entiende el fútbol en el día a día”.

Y remarcó el costado emocional del acuerdo:

“La historia que tiene en el club pesa. La gente lo quiere y él quiere a Colón. Tratamos el tema con respeto y hubo muchas coincidencias”. “La historia que tiene en el club pesa. La gente lo quiere y él quiere a Colón. Tratamos el tema con respeto y hubo muchas coincidencias”.

Un regreso con historia y compromiso

Federico Eduardo Lértora (Mercedes, Buenos Aires, 5 de julio de 1990) disputó su primer ciclo en Colón entre 2019 y 2021, período en el que fue campeón, finalista de la Copa Sudamericana 2019 y referente indiscutido. Luego sumó experiencia internacional en Tijuana y Querétaro, ampliando su recorrido profesional.

Si bien arrastra inactividad desde abril de 2025, el cuerpo técnico ya trabaja sobre una puesta a punto progresiva, sabiendo que su aporte será tan futbolístico como anímico. Colón no solo incorpora a un mediocampista. Recupera una parte de su identidad, un jugador que entiende el escudo, la tribuna y el momento.

El regreso de Lértora no promete soluciones mágicas, pero sí algo igual de valioso: compromiso, pertenencia y la sensación de que nadie abandona cuando la historia más lo necesita.