Colón expectante por su firma: ¿cuándo tiene la revisión médica Federico Lértora?

Hay regresos que no se explican solo con estadísticas ni contratos. Federico Lértora vuelve a Colón y la noticia sacude una fibra profunda del mundo rojinegro. Este miércoles por la tarde, arribará a Santa Fe para realizarse la revisión médica y sellar su vínculo por dos temporadas, en un retorno que combina jerarquía, pertenencia y una fuerte carga emocional.
Por Ovación
Un refuerzo que toca la identidad del hincha
Lértora no es un nombre más en el mercado. Es memoria viva, es orden en la mitad de la cancha, es liderazgo silencioso. Fue pieza clave del equipo campeón 2021, referente del vestuario y protagonista de algunas de las páginas más gloriosas del club. Su vuelta llega cuando Colón atraviesa uno de los momentos deportivos más complejos de su historia reciente, y ese contexto potencia el significado del regreso.
Desde lo futbolístico, el volante central aporta lectura táctica, equilibrio, voz de mando y experiencia, cualidades que el plantel necesita con urgencia. Pero su verdadero valor va más allá del césped.
El aval de Colotto y una decisión pensada
El director deportivo Diego Colotto explicó por qué el nombre de Lértora siempre estuvo en el radar y terminó transformándose en realidad:
Y remarcó el costado emocional del acuerdo:
Un regreso con historia y compromiso
Federico Eduardo Lértora (Mercedes, Buenos Aires, 5 de julio de 1990) disputó su primer ciclo en Colón entre 2019 y 2021, período en el que fue campeón, finalista de la Copa Sudamericana 2019 y referente indiscutido. Luego sumó experiencia internacional en Tijuana y Querétaro, ampliando su recorrido profesional.
Si bien arrastra inactividad desde abril de 2025, el cuerpo técnico ya trabaja sobre una puesta a punto progresiva, sabiendo que su aporte será tan futbolístico como anímico. Colón no solo incorpora a un mediocampista. Recupera una parte de su identidad, un jugador que entiende el escudo, la tribuna y el momento.
El regreso de Lértora no promete soluciones mágicas, pero sí algo igual de valioso: compromiso, pertenencia y la sensación de que nadie abandona cuando la historia más lo necesita.