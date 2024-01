Juncos, una de las caras nuevas de Colón: "Sería un sueño jugar con Wanchope"

Colón acompaña a Toto Iñiguez rumbo a los premios The Best

El juvenil charló con LT 10 (AM 1020) y reconoció que "me enteré este jueves de la noticia. De acuerdo a lo que me dijo mi representante, estaría llegando el sábado a Santa Fe para sumarme al equipo".

Juncos nació el 22 de enero de 2022 (tiene 21 años), y se lo conoce como la Joya de Talleres. Se desempeña como extremo, llegó a la T a comienzos del 2023 desde Deportivo Norte de Alta Gracia.

"Muy contento por esta posibilidad y a meterle con todo. Soy de Alta Gracia y me incorporé a Talleres el año anterior. Primero vine a prueba, luego se frenó, pero al poco tiempo volví y quedé", añadió el prometedor futbolista.

Más adelante sostuvo que "juego de extremo, puedo hacerlo por ambos lados pero me gusta más jugar por izquierda. Pateo con las dos piernas y soy rápido".

Para Juncos será una experiencia diferente en un club que intentará volver rápidamente a la Liga Profesional. En ese sentido subrayó que "vi algo de Colón, estuve en el banco en el partido que perdimos en Santa Fe. Sería un sueño para mí jugar con Wanchope".