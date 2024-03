El juvenil de Colón que sueña despierto con la Sub 20

Alan Forneris, el juvenil de Colón que se puso a las órdenes de la Selección Argentina Sub 20 con Mascherano, compartió su alegría por los días vividos

Alan Forneris, después de firmar su primer contrato con Colón, participó de una concentración con la Selección Argentina Sub 20.

Los últimos días para Alan Forneris, juvenil de Colón, fueron realmente intensos y soñados. A la firma de su primer contrato con la institución se añadió la convocatoria a la Selección Argentina Sub 20.

El volante central charló con radio Sol Play 91.5 para expresar su alegría por este presente, fundamentalmente de toparse con los mejores de su edad en el Predio Lionel Messi de Ezeiza.

"Con mi compañero de pieza nos ponemos a hablar y todavía no caemos dónde estamos. Es algo que uno apunta cuando es chico y hoy estar viviéndolo es algo hermoso”, confesó.

Para luego, expresar: “Firmé contrato la semana pasada con Colón, cuando salgo un contacto de AFA me envió boletos de avión y no entendía para qué. Pregunté y me dijeron que estaba convocado a la Selección Argentina: fue una doble alegría, el mismo día“.

En otro tramo de la charla, Forneris, al momento de expresar sus sensaciones de poder entrenar bajo las órdenes del Jefe Mascherano, un exjugador que se desempeñaba en la misma posición, subrayó que "está todo el tiempo dando indicaciones, a veces nos corrige, a veces nos da herramientas. Por toda la trayectoria que hizo hay que escucharlo y aprender”.

Antes de la despedida no dudó en soslayar que "mi primer sueño con Colón era firmar contrato, hace pocos días lo cumplí. Ahora vamos por el debut en Primera”.