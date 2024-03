Delgadillo: "En Colón hay una gran competencia interna"

LEER MÁS: Prediger: "Colón debe encontrar un mejor funcionamiento"

Nicolás Delgadillo habló con La Segunda de Porta, junto a Dial Deportivo, por UNO (FM 106.3), donde cuando se le preguntó por la particularidad de no estar comenzando entre los 11, remarcó: "El equipo está funcionando muy bien, los chicos lo están haciendo bien, es difícil estar desde el arranque, por eso tengo que tratar de ayudar en los minutos que esté en la cancha, para que ganemos y sigamos punteros".

Sobre lo que le pide Iván Delfino en Colón, Delgadillo contó: "Me pide lo mismo de siempre, que sea encarador, que me asocie con los delanteros y que sea punzante en los últimos metros".

"Hice todas mis inferiores en Vélez, llegué a Primera, salí a préstamo, volví al club para salir definitivamente. Tuve a (Manolo) Berra, que fue el primero que me fichó en infantiles. Tuve a varios, a Marcelo Bravo, el Negro Gómez, fueron muy buenos formadores, algunos siguen en el club, y otros se lanzaron como entrenadores. La mayoría de la categoría 1997 llegaron, como Santiago Cáceres, el Monito Vargas, Robertone, De la Fuente... De esa categoría llegamos casi todos. En su momento me fui porque necesitaba jugar y tener ritmo, más allá que tenía minutos, pero quería ser titular, y Vélez no me podía dar esa posibilidad. Debuté con Miguel Ángel Russo en Primera División, es un gran entrenador y una gran persona", contó sobre sus inicios.

También reveló en qué puesto se siente más a gusto, y reveló: "Me siento más cómodo atrás del nueve o por izquierda. En Colón hay una buena competencia, que la marca el que está en el banco de suplentes. Todos estamos en un mismo nivel, incluso los que no están siendo citados. Hay un grupo muy fuerte y sano, lo que se refleja en los partidos".

Luego, sobre el arranque que está evidenciando Colón, Delgadillo dijo: "Es partido a partido, ahora pensamos en ganarle a Aldosivi. Esto es muy largo, hay que sacar ventaja lo más rápido posible y despegarse de los de abajo, para si en algún momento llegan las derrotas podamos estar tranquilos".