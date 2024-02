Live Blog Post Arrancó el partido en el Brigadier López Colón ya está enfrentando a Almirante Brown, en el marco de la fecha tres de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se juega en el Brigadier López y cuenta con el arbitraje de Ariel Penel. Axel rodriguez colon festejo.jpg Jose Busiemi

Live Blog Post PT 20' Colón y Almirante Brown empatan sin goles en el Brigadier López Colón toma la iniciativa pero le falta claridad ante un Almirante Brown que espera agazapado en busca de un contragolpe. Empatan 0-0 en el Brigadier López por la fecha 3 de la Zona B de la Primera Nacional. Colón vs Atlanta.jpg

Live Blog Post PT 30' A Colón le faltan ideas ante un duro Almirante Brown Colón intenta crear peligro en el arco de Almirante Brown, pero le faltan ideas y claridad en los últimos metros. Empatan 0-0 en el Brigadier López. Nicolás Talpone.jpg IG | nicotalpone

Live Blog Post PT 41' Gol de Colón: Apareció Federico Jourdan para poner el 1-0 Tras un robo de Braian Guille, quien habilitó a Federico Jourdan, Colón se pone arriba por 1-0 ante Almirante Brown en el Brigadier López. Festejo Colon CADU.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post Comenzó el complemento en el Brigadier López Colón le está ganando a Almirante Brown por 1-0, con un gol de Federico Jourdan, a los 42' del primer tiempo, en el Brigadier López, por la fecha 3 de la Zona B de la Primera Nacional. Toledo.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post ST 2' Gran jugada en ataque de Colón que estuvo cerca del segundo Un gran desborde de Alexis Sabella por izquierda terminó con un centro a Axel Rodríguez, quien sacó un zurdazo que se fue cerca. Colón le sigue ganando a Almirante Brown por 1-0. Colón Defensores Unidos Axel Rodríguez.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post ST 6' Otra vez la tuvo Colón ante Almirante Brown Gran desborde por izquierda de Facundo Castet, quien mandó un centro al corazón del área, donde llegó Nicolás Talpone para de cabeza mandar la pelota cerca del travesaño del arco de Almirante Brown. Nicolás Talpone.jpg IG | nicotalpone

Live Blog Post ST 14' Golazo de Colón que le gana 2-0 a Almirante Brown Colón realizó una gran jugada en ataque, y luego de un rebote del arquero, apareció Nicolás Talpone para poner el 2-0 ante Almirante Brown en el Brigadier López. Nicolás Talpone.jpg IG | nicotalpone

Live Blog Post ST 21' Golazo de Almirante que descuenta ante Colón Con un tremendo gol de tiro libre de Santiago Vera, Almirante descuenta ante Colón, que ahora gana 2-1 en el Briagdier López. Toledo.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post ST 38' Estuvo cerca Colón de liquidar el partido con un cabezazo de Rodríguez Tras un córner desde la izquierda, Axel Rodríguez metió un cabezazo que se fue cruzado besando el palo derecho del arco defendido por Ramiro Martínez. Sigue ganando el Sabalero por 2-1. Jourdan.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post Final del partido en el Brigadier López Colón le ganó a Almirante Brown por 2-1, en el Brigadier López, por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Federico Jourdan y Nicolás Talpone descontaron para el Sabalero, que quedó a dos puntos del líder Defensores de Belgrano, en la Zona B. Descontó Santiago Vera, de tiro libre. Colón Jourdan.jpg Télam

Formaciones

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 2-Paolo Goltz, 6-Fabián Henríquez y 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Sebastián Prediger, 7-Nicolás Talpone e 11-Ignacio Lago; 10-Braian Guille y 9-Javier Toledo. DT Iván Delfino.

Almirante Brown: 1-Ramiro Martínez; 4-Natan Acosta, 2-Facundo Miño, 6-Sebastián Olivares y 3-Fernando Rodríguez; 8-Lucas Villarruel, 5-Santiago Gauna, 10-Santiago Vera y 11-Agustín Maidana; 7-Ulises Abreliano y 9-Germán Rivero. DT: Rodrigo Alonso.

Goles: PT 42' Federico Jourdan (C); ST 15' Nicolás Talpone (C) y 25' Santiago Vera, de tiro libre (AB)

Cambios: ST 0' Alexis Sabella x Guille (C), Axel Rodríguez x Toledo (C) y Tomás Almada x Maidana (AB); 17' Leandro Guzmán x Villarruel (AB) y Axel Ochoa x F. Rodríguez (AB); 26' Facundo Stáble x Acosta (AB); 32' Lautaro Leguizamón x Abreliano (AB) y Christian Bernardi x Jourdan (C);

Amonestados: Castet (C); Maidana, Abreliano, Miño y (A).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Ariel Penel.