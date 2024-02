Live Blog Post Comenzó el partido en Villa Crespo Colón ya está enfrentando a Atlanta, en busca de su segundo triunfo en su primera salida de Santa Fe, en el campeonato de la Primera Nacional. Iván Delfino repitió el equipo que debutó con un triunfo ante CADU. Colón Defensores Unidos Ignacio Lago 2.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 13' Colón es un poco mejor que Atlanta en Villa Crespo En el arranque la tuvo Braian Guille tras una buen acción ofensiva de Javier Toledo, pero el arquero Bruno Galván le ahogó el festejo. A los 5' se fue lesionado Julián Navas. Colón Defensores Unidos Braian Guille 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 15' Otra vez la tuvo Colón con un remate de Lago Tras ganar una nueva pelota en ofensiva, le quedó a Ignacio Lago, quien en el segundo palo sacó un remate que se fue muy desviado. Colón y Atlanta siguen 0-0. Colon Defensores Unidos Ignacio Lago.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 35' Colón es puro nervio y no puede con Atlanta El partido se caracteriza por los errores, la pierna fuerte y el poco juego. Colón tuvo dos claras pero no las pudo concretar. Empata sin goles ante Atlanta en Villa Crespo. Colón Defensores Unidos Braian Guille.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 41' La tuvo Colón con otro remate de Lago Tras una mala salida de Atlanta, Toledo se la cedió a Lago, quien remató y la pelota terminó en las manos del arquero. En la siguiente Jourdan probó desde afuera pero otra vez quedó mansita para Galván. Colón Defensores Unidos Federico Jourdan.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post Final del primer tiempo en Villa Crespo Colón, que tuvo las mejores ocasiones de gol, no puede por ahora con Atlanta, con quien iguala sin goles en Villa Crespo, por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Nicolás Talpone.jpg IG | nicotalpone

Live Blog Post Comenzó el complemento en Villa Crespo Colón está empatando sin goles ante Atlanta, en Villa Crespo, por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Colon Defensores Unidos Ignacio Lago.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post ST 12' Atlanta tuvo la más clara contra el arco de Colón Tras una mala salida del arquero Vicentini, Gissi apareció por el segundo palo, remató y la pelota fue sacada en la línea por Javier Toledo. Fue la más clara de Atlanta en el partido. Colón Defensores Unidos Federico Jourdan 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post ST 14' La tuvo Colón con Federico Jourdan Tras un centro de Talpone, Jourdan la alcanzó a tocar y el arquero Galván apareció justo a tiempo. Colón y Atlanta siguen 0-0 en Villa Crespo. Colón Defensores Unidos Federico Jourdan 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post ST 18' Otra vez Galván le ahoga el grito a Colón Tras una gran jugada en ofensiva, Prediger se la cedió a Lago, quien habilitó a Rodríguez, que sacó un zurdazo que el arquero Galván sacó al córner. Colón y Atlanta siguen 0-0 en Villa Crespo. Colón Defensores Unidos Axel Rodríguez.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post ST 21' Atlanta tuvo otra clarísima ante Colón El recién ingresado Eric Bodencer, por el segundo palo, apareció solo ante un Vientini que estaba vencido, y mandó la pelota muy por encima del arco de Colón. Sigue 0-0 el Sabalero ante Atlanta. Maipú.jpg

Live Blog Post Final del partido en Villa Crespo Colón no estuvo fino en ataque, ya que desperdició las pocas que tuvo ante Atlanta, con quien terminó 0-0 en Villa Crespo, por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Colón Atlanta.jpg

Formaciones

Atlanta: 1-Bruno Galván; 4-Pablo Rosales, 2-Dylan Gissi, 6-Fernando Evangelista y 3-Tomás Silva; 5-Leandro Requena, 8-Maximiliano González, 10-Alejo Dramisino y 11-Carlo Lattanzio; 7-Ivo Costantino y 9-Joaquín Susvielles. DT: Mario Sciaqua

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Julián Navas, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz y 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger y 7-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 10-Braian Guille e 11-Ignacio Lago; y 9-Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Cambios: PT 5' Lucas Picech x Navas (C); ST 0' Axel Rodríguez x Guille (C); 18' Erik Bodencer x Lattanzio (A) y Lucas Ríos x Costantino (A); 24' Leonardo Marinucci x M. González (A); 25' Alex Aranda x Jourdan (C) y Nicolás Leguizamón x Toledo (C); 33' Federico Bisanz x Susvielles (A), Román Herrera x Rosales (A) y Cristian Vega x Prediger (C).

Amonestados: Silva, González (A);

Estadio: Don León Kolbowski.

Árbitro: Pablo Giménez.