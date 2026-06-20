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El minuto a minuto del partido entre Chaco For Ever y Colón

Colón enfrenta a Chaco For Ever en Resistencia, en el pendiente de la cuarta fecha de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 15:30hs
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El minuto a minuto del partido entre Chaco For Ever y Colón

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El minuto a minuto del partido entre Chaco For Ever y Colón

El minuto a minuto del partido entre Chaco For Ever y Colón

Colón afrontará este sábado un compromiso clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional. Desde las 16, visitará a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García, en el pendiente de la cuarta fecha de la Zona A, que marcará además el cierre de la primera rueda.

Comenzó el partido: Colón ya visita a Chaco For Ever

Se puso en marcha en Resistencia el cotejo pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional entre Chaco For Ever y Colón.

8 minutos: Colón, activo en el inicio

Un partido sin acciones claras, donde Colón tiene la pelota y se muestra más ambicioso en ataque. Chaco For Ever es más cauto.

13 minutos: Budiño, el primero en trabajar para Colón

Disparo de Guerra con el que Chaco For Ever tuvo el primer tiro al arco ante un Colón que dominaba las acciones.

21 minutos: Colón es mejor, pero sin claridad en la definición

Colón domina a voluntad, pero falla en los metros finales y por eso está 0-0 ante Chaco For Ever. Lago no puede desnivelar.

28 minutos: Antonio tuvo el primero para Colón

Colón sigue siendo más y ahora estuvo cerca con un remate de Antonio que tapó el arquero de Chaco For Ever.

37 minutos: Colón, esta vez sin precisión

Colón sigue siendo mejor, pero dependiendo mucho de los pibes de Marcioni y Lago. Chaco For Ever se para de contra.

Final del primer tiempo: Colón empata con Chaco For Ever

Se fue el acto inicio en el Juan Alberto García de Resistencia, con la igualdad 0-0 entre Chaco For Ever y Colón.

Comenzó el segundo tiempo: Colón busca quebrar a Chaco For Ever

Se puso en marcha el complemento en Resistencia, sin cambios en Colón para jugar ante Chaco For Ever.

Formaciones de Chaco For Ever y Colón

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Mihovilcevich, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Juan Cruz Cerrudo, Brian Guerra, Brian Nievas, Andrés Lioi y Agustín Ojeda; Imanol Enríquez. DT: Santiago Ojeda.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Yamil Possi.

Colón Chaco For Ever Primera Nacional
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