El minuto a minuto del partido entre Chaco For Ever y Colón

Colón enfrenta a Chaco For Ever en Resistencia, en el pendiente de la cuarta fecha de la zona A de la Primera Nacional

Colón afrontará este sábado un compromiso clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional. Desde las 16, visitará a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García, en el pendiente de la cuarta fecha de la Zona A, que marcará además el cierre de la primera rueda.