Colón afrontará este sábado un compromiso clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional. Desde las 16, visitará a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García, en el pendiente de la cuarta fecha de la Zona A, que marcará además el cierre de la primera rueda.
El minuto a minuto del partido entre Chaco For Ever y Colón
Colón enfrenta a Chaco For Ever en Resistencia, en el pendiente de la cuarta fecha de la zona A de la Primera Nacional
Por Ovación
20 de junio 2026 · 15:30hs
Formaciones de Chaco For Ever y Colón
Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Mihovilcevich, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Juan Cruz Cerrudo, Brian Guerra, Brian Nievas, Andrés Lioi y Agustín Ojeda; Imanol Enríquez. DT: Santiago Ojeda.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Estadio: Juan Alberto García.
Árbitro: Yamil Possi.