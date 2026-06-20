Uno Santa Fe | Unión | Unión

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

La dirigencia de Unión completó en los últimos días el pago de los salarios de abril y ahora el desafío complejo pasa por tener todo al día

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 14:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

Prensa Unión

Mientras el foco de los hinchas apunta a los refuerzos, las salidas y las decisiones que marcarán el próximo semestre futbolístico, en Unión hay otra agenda que ocupa un lugar central: la de los números. En los últimos días, la dirigencia logró desactivar una de las preocupaciones inmediatas al completar el pago abril del plantel y el cuerpo técnico.

• LEER MÁS: Por qué Leo Madelón todavía no firmó su contrato con Unión

Un alivio momentáneo en Unión

Esta cancelación permitió bajar momentáneamente la presión sobre una tesorería que viene trabajando al límite para atender cada compromiso. El alivio, sin embargo, tiene fecha de vencimiento. El calendario no da tregua y la próxima semana comenzarán a vencer nuevas obligaciones salariales. En ese escenario, el club vuelve a mirar de reojo ingresos que todavía no llegaron y que resultan determinantes para sostener el equilibrio financiero.

La dirigencia de Uni&oacute;n trata de ponerse al d&iacute;a con los jugadores y el cuerpo t&eacute;cnico.

La dirigencia de Unión trata de ponerse al día con los jugadores y el cuerpo técnico.

Gran parte de las expectativas están puestas en fondos pendientes vinculados a operaciones anteriores. Entre ellos aparece el dinero que Unión aún aguarda de Racing por la transferencia de Juan Nardoni, una suma que podría representar un cambio significativo para las finanzas y otorgar mayor margen de maniobra en el corto plazo.

• LEER MÁS: Cuenta regresiva: Unión, a la expectativa de una oferta de Belgrano por Thiago Cardozo

A la espera de esos recursos, también crece la atención sobre el mercado de pases. Más allá de la búsqueda de incorporaciones, la posibilidad de concretar alguna venta o generar ingresos extraordinarios aparece como un factor clave para fortalecer una economía que sigue necesitando oxígeno.

• LEER MÁS: Unión cerró la primera semana de pretemporada con movimientos clave en el plantel

Por ahora, la dirigencia consiguió ganar tiempo y cumplir con una obligación importante. Pero la sensación es que el desafío está lejos de terminar: en Unión, la administración de los recursos continúa siendo tan decisiva como cualquier movimiento dentro de la cancha.

Unión abril plantel
Noticias relacionadas
union sufrio una logica derrota ante el poderoso boca en el femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

por que leo madelon todavia no firmo su contrato con union

Por qué Leo Madelón todavía no firmó su contrato con Unión

cuenta regresiva por thiago cardozo: belgrano negocia a la baja y union espera una definicion

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

union cerro la primera semana de pretemporada con movimientos clave en el plantel

Unión cerró la primera semana de pretemporada con movimientos clave en el plantel

Lo último

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Último Momento
Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Bonazzola habló de Colón y el mercado: Estamos haciendo una campaña de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

Ovación
Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe