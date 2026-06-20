La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

La dirigencia de Unión completó en los últimos días el pago de los salarios de abril y ahora el desafío complejo pasa por tener todo al día

Mientras el foco de los hinchas apunta a los refuerzos, las salidas y las decisiones que marcarán el próximo semestre futbolístico, en Unión hay otra agenda que ocupa un lugar central: la de los números. En los últimos días, la dirigencia logró desactivar una de las preocupaciones inmediatas al completar el pago abril del plantel y el cuerpo técnico.

• LEER MÁS: Por qué Leo Madelón todavía no firmó su contrato con Unión

Un alivio momentáneo en Unión

Esta cancelación permitió bajar momentáneamente la presión sobre una tesorería que viene trabajando al límite para atender cada compromiso. El alivio, sin embargo, tiene fecha de vencimiento. El calendario no da tregua y la próxima semana comenzarán a vencer nuevas obligaciones salariales. En ese escenario, el club vuelve a mirar de reojo ingresos que todavía no llegaron y que resultan determinantes para sostener el equilibrio financiero.

La dirigencia de Unión trata de ponerse al día con los jugadores y el cuerpo técnico. UNO Santa Fe | José Busiemi

Gran parte de las expectativas están puestas en fondos pendientes vinculados a operaciones anteriores. Entre ellos aparece el dinero que Unión aún aguarda de Racing por la transferencia de Juan Nardoni, una suma que podría representar un cambio significativo para las finanzas y otorgar mayor margen de maniobra en el corto plazo.

• LEER MÁS: Cuenta regresiva: Unión, a la expectativa de una oferta de Belgrano por Thiago Cardozo

A la espera de esos recursos, también crece la atención sobre el mercado de pases. Más allá de la búsqueda de incorporaciones, la posibilidad de concretar alguna venta o generar ingresos extraordinarios aparece como un factor clave para fortalecer una economía que sigue necesitando oxígeno.

• LEER MÁS: Unión cerró la primera semana de pretemporada con movimientos clave en el plantel

Por ahora, la dirigencia consiguió ganar tiempo y cumplir con una obligación importante. Pero la sensación es que el desafío está lejos de terminar: en Unión, la administración de los recursos continúa siendo tan decisiva como cualquier movimiento dentro de la cancha.