Medrán tiene listo el plan de Colón para ir por todo ante Chaco For Ever

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, tiene definida la formación para visitar al apremiado Chaco For Ever por la 19ª fecha de la zona A de la Primera Nacional

Colón ultimó todos los detalles y ya tiene definido el plan para afrontar un partido clave en Resistencia. El plantel emprendió viaje este viernes por la mañana para quedar concentrado a la espera del compromiso de este sábado, desde las 15, ante Chaco For Ever , por la fecha 19 de la Zona A de la Primera Nacional .

Con la confianza renovada tras la victoria frente a Defensores de Belgrano, el entrenador Ezequiel Medrán optó por sostener la base que viene de conseguir un resultado importante y realizará apenas una modificación obligada en la formación titular.

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La única variante estará en la defensa con el ingreso de Sebastián Olmedo en lugar del suspendido Pier Barrios. Vale resaltar que es diestro –trascendió en la previa que era zurdo–, por lo que Federico Rasmussen seguirá siendo el segundo central.

Sebastián Olmedo será el primer central de Colón ante Chaco For Ever. IG olmedosebastian03

El resto del equipo será el mismo que comenzó jugando en la fecha pasada, una señal clara de que el cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento colectivo y pretende darle continuidad a una estructura que mostró solidez y orden.

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Ya instalados en Resistencia, los jugadores tenían prevista para la tarde una activación liviana junto con la tradicional charla técnica. El cuerpo técnico decidió no realizar una práctica formal para priorizar el descanso y la recuperación física, entendiendo la exigencia del viaje y la importancia de llegar con la máxima frescura al encuentro.

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Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.