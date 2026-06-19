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¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

Lucas Cuffia aún no renovó su contrato en Colón y genera incertidumbre, ya que la posible salida de Tomás Giménez podría estar atada a esta tratativa

19 de junio 2026 · 17:10hs
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¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

UNO Santa Fe | José Busiemi

En Colón hay expedientes que avanzan y otros que esperan. Llegan ofrecimientos, se analizan refuerzos y varios futbolistas ya saben que deberán buscar nuevos horizontes. Pero en medio de todo esto hay otro tema sin solución: la renovación del contrato de Lucas Cuffia.

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El golero, uno de los proyectos más prometedores de las inferiores, sigue sin acordar la extensión de un vínculo que vence el 31 de diciembre y cada día que pasa sin una resolución agrega un poco más de preocupación, porque ya estaría en condiciones de firmar un preacuerdo con otro club e irse luego libre.

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A los 19 años, el arquero logró meterse en el radar de las selecciones juveniles argentinas, lo que representa un aval para un futbolista que todavía no debutó en Primera, pero cuyo potencial genera expectativa. La diferencia sería económica. Las pretensiones de la representación están por encima de lo que Colón considera razonable y por eso el humo blanco no llega, pero siguen charlando.

El futuro de Tomás Giménez en Colón, en el medio

La posible salida de Tomás Giménez estaría directamente vinculada a esta negociación. Si bien es cierto que Ezequiel Medrán considera a Tomás Paredes (se recupera de un desgarro) como alternativa directa para Matías Budiño, tampoco pretende quedarse sin más valores.

Por eso, lo que comenzó como una renovación más terminó adquiriendo una dimensión estratégica. No solo se discute un contrato. También se debate cómo proteger un activo del club y cómo organizar una posición que podría sufrir movimientos importantes en las próximas semanas. Justo cuando una partida de Conejo asomaba cantada.

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En medio de un mercado que promete novedades constantes, Colón tiene un asunto urgente por resolver. Porque mientras todos miran quién llega y quién se va, en las oficinas saben que uno de los partidos más importantes del semestre todavía se juega lejos de la cancha.

Colón Lucas Cuffia Tomás Giménez
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