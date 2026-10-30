Colón dio a conocer la lista de convocados para recibir a Defensores de Belgrano

El Sabalero dio a conocer los convocados para recibir a Defensores de Belgrano: Pier Barrios vuelve a la lista y Franco García no estará disponible.

Colón confirmó la nómina de futbolistas que tendrá a disposición para el partido de este sábado frente a Defensores de Belgrano, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. La principal novedad pasa por el regreso de Pier Barrios, que vuelve a meterse entre las alternativas del equipo, mientras que Franco García quedó al margen de la convocatoria para el compromiso en el Brigadier López.

Barrios vuelve a estar entre las opciones

La reincorporación de Pier Barrios representa una alternativa más para el cuerpo técnico sabalero de cara al encuentro que se disputará desde las 18. Su regreso amplía las posibilidades para conformar el equipo en el cierre de la etapa clasificatoria, en una jornada en la que Colón intentará terminar lo más arriba posible.

Con el lugar en el Reducido ya asegurado, el conjunto rojinegro afrontará el compromiso con la posibilidad de mejorar su ubicación en la Zona A. Para eso, necesita sumar de a tres y esperar otros resultados que le permitan aspirar al tercer puesto.

Franco García, la ausencia de la convocatoria

La otra cara de la lista es Franco García, quien no fue incluido entre los futbolistas citados para el choque ante Defensores de Belgrano debido a su lesión en el partido pasado. Su ausencia representa una baja para el entrenador en la planificación del último partido de la fase regular.

El encuentro se jugará este sábado a las 18 en el estadio Brigadier López, por la 36ª fecha del campeonato. Colón buscará cerrar esta instancia con una victoria ante su gente y llegar al Reducido con el mejor posicionamiento posible para afrontar la pelea por el ascenso.