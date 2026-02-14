Uno Santa Fe | Colón | Colón

En San Valentín, Colón inicia un nuevo sueño de ascenso recibiendo a Deportivo Madryn

Con cambios estratégicos y una plantilla renovada, Colón buscará comenzar con el pie derecho la Primera Nacional, desde las 22, recibiendo a Deportivo Madryn

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 13:40hs
@SerieRdeLP

Tras meses de espera, Colón vuelve a pisar el verde del estadio Brigadier López este sábado, a las 20, cuando reciba a Deportivo Madryn en la apertura de la temporada 2026 de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Giménez y lo transmitirá UNO 106.3.

El mercado de pases movió el tablero: 20 jugadores dejaron la institución y 16 caras nuevas se incorporaron con la intención de sentar otras bases y volver a los primeros planos, apuntando, por supuesto, al ascenso.

• LEER MÁS: Colón inicia la temporada ante Deportivo Madryn y analiza el historial con Pablo Giménez

En la víspera del partido, el director técnico Ezequiel Medrán dio un golpe de efecto en la práctica del viernes. Lo que parecía definido hace semanas sufrió un giro: Lucas Cano reemplazará a Conrado Ibarra, mientras que Ignacio Lago ocupará la banda izquierda como extremo. Con esta decisión, no habrá jugadores surgidos de las inferiores como titulares.

Lucas Cano Matías Muñoz
Lucas Cano sería titular en el debut de Colón.

Lucas Cano sería titular en el debut de Colón.

La buena noticia para el entrenador es que el plantel llega completo: no hay suspendidos ni lesionados, y todos están listos para afrontar un torneo que promete ser exigente y competitivo. La expectativa en Santa Fe se enciende: Colón busca que esta renovación sea el inicio de un camino exitoso hacia la élite.

Probables formaciones de Colón y Deportivo Madryn

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Alejandro Gutiérrez Arango o Thiago Yossen, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Federico Recalde, Nazareno Solís, Facundo Ospitaleche, Ezequiel Montagna; Mauricio Cuero, Luis Silba. DT: Cristiam Díaz.

Hora de inicio: 20.

Estadio: Brigadier López.

Árbitrio: Pablo Giménez

Colón Deportivo Madryn Primera Nacional
