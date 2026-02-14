Colón inicia la temporada ante Deportivo Madryn y analiza el historial con Pablo Giménez

Antes de su debut en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, el Sabalero pone la lupa sobre el árbitro asignado, con estadísticas que invitan a la cautela.

Colón se prepara para debutar este sábado a las 20 frente a Deportivo Madryn en la Primera Nacional . La atención también se centra en Pablo Giménez, el juez designado, cuyo historial con el Sabalero despierta expectativas y precaución.

El árbitro acumula seis encuentros con Colón: tres victorias, un empate y dos derrotas. Aunque los números no resultan alarmantes, el detalle histórico invita a medir los riesgos y planificar la estrategia , especialmente en un debut tan importante.

El último choque dirigido por Giménez fue el 9 de febrero de 2025, con derrota 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López. El triunfo más reciente del Sabalero con este juez data del 3 de marzo de 2025, 2-1 ante Chaco For Ever, con goles de Emmanuel Gigliotti y Federico Jourdan, y un descuento en contra de Facundo Sánchez.

Impacto en la planificación táctica

Más allá de los resultados pasados, el cuerpo técnico de Colón considera el estilo de arbitraje de Giménez para ajustar presión, timing de los pivotes y protecciones en jugadas divididas. La idea es minimizar riesgos y aprovechar cada transición ofensiva en un debut que marcará el tono del equipo en la temporada.