Colón afrontaba este domingo un partido determinante en su camino por sostenerse en la Primera Nacional visitando a Talleres (RE) en el estadio Pablo Comelli, por la 31ª fecha de la Zona B. Pero nunca intentó ganar y perdió 2-0 ante un rival que puso corazón con goles de Martín Batallini.
El minuto a minuto del partido entre Tallerez (RE) y Colón
Con goles de Martín Battallini, Talleres (RE) le ganó 2-0 a Colón por la fecha 31 del gripo B de la Primera Nacional. El Sabalero fue una lágrima
Por Ovación
De esta manera, el Sabalero sigue sin asegurar su permanencia. El encuentro fue dirigido por Gonzalo Pereira, transmitido por UNO 106.3, y el minuto a minuto se vivió a través de UNO Santa Fe.
Formaciones de Talleres (RE) y Colón
Talleres (RE): Damián Tello; Maximiliano Rodríguez, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Luciano Zannier, Nelson Acevedo, Sebastián Gallardo, Franco Vedoya; Martín Batallini y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.
Colón: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.
Goles: ST 12' y 15' Martín Battallini (T).
Estadio: Pablo Comelli.
Árbitro: Gonzalo Pereira.