El minuto a minuto del partido entre Tallerez (RE) y Colón

Con goles de Martín Battallini, Talleres (RE) le ganó 2-0 a Colón por la fecha 31 del gripo B de la Primera Nacional. El Sabalero fue una lágrima

14 de septiembre 2025 · 15:05hs
Colón afrontaba este domingo un partido determinante en su camino por sostenerse en la Primera Nacional visitando a Talleres (RE) en el estadio Pablo Comelli, por la 31ª fecha de la Zona B. Pero nunca intentó ganar y perdió 2-0 ante un rival que puso corazón con goles de Martín Batallini.

De esta manera, el Sabalero sigue sin asegurar su permanencia. El encuentro fue dirigido por Gonzalo Pereira, transmitido por UNO 106.3, y el minuto a minuto se vivió a través de UNO Santa Fe.

Comenzó el partido: Colón visita a Talleres (RE)

Se puso en marcha en el estadio Pedro Comelli el cotejo de la fecha 31 entre Talleres de Remedios de Escalada y Colón.

Colón festejo 1

7 minutos: Talleres (RE) acorrala a Colón

De entrada nomás Talleres (RE) asfixia a Colón contra su arco con toda la presión de ganar.

Colón Talleres 3.jpg

14 minutos: Colón no ataca y es todo de Talleres (RE)

Talleres de REmedios de Escalada es quien domina y genera, pero por ahora sin peligro para un Colón que casi no ataca.

Colón Talleres.jpg

22 minutos: Talleres (RE) perdió intensidad y Colón se cuida

El partido se pinchó en el Pedro Comelli, donde Talleres (RE) no arriesga del todo y Colón está decidido en cuidarse más que nada.

Colón Talleres Lago.jpg
30 minutos: Colón se planta, pero no ataca

Colón trata de neutralizar los embates de un urgido Talleres (RE). Varias salidas de Giménez y revoleó de Ortiz para cuidar el 0-0.

Colón Talleres 2.jpg
38 minutos: Colón no cambia y Talleres (RE) insiste

Colón no dejaba su plan mezquino y le tira toda la responsabilidad a Talleres (RE). Empatan 0-0.

Nicolás Talpone.jpg
Final del primer tiempo: Colón empata con Talleres (RE)

Concluyó el acto inicial en el Pedro Comelli, con la igualdad 0-0 entre Talleres (RE) y Colón por la fecha 31 del grupo B.

image
Comenzó el segundo tiempo: Colón busca quebrar a Talleres (RE)

Se puso en marcha el complemento en el Pedro Comelli, con la igualdad parcial entre Talleres (RE) y Colón. Adentro Bernardi en el Sabalero en lugar de Barreto.

Talleres RE Colón

9 minutos ST: Talleres (RE) hace todo y Colón aguanta

Talleres (RE) es el que insiste por la necesidad y Colón no cambia su postura de cuidarse. Están 0-0.

Facundo Castet.jpg

ST 12' y 15' ST: Colón y minutos fatales

A Colón se le desplomó el plan y pierde dos 2-0 con Talleres (RE) por tantos de Battallini.

image
21 minutos ST: Medrán cambia en Colón

El DT de Colón metió mano en el equipo para intentar una reacción ante la derrota 2-0 ante Talleres (RE).

Ezequiel Medrán 1

30 minutos ST: Colón es pura impotencia y no reacciona

Ahora Colón es el que sobrecarga el área de Talleres (RE), pero sin patear y así es complicado. Pierde 2-0.

Emmanuel Gigliotti Agropecuario.jpg

Final del partido: Colón perdió con Talleres (RE)

Colón tuvo un planteo mezquino, perdió claramente 2-0 con Talleres (RE) y se complica con el descenso.

Federico Jourdan

Formaciones de Talleres (RE) y Colón

Talleres (RE): Damián Tello; Maximiliano Rodríguez, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Luciano Zannier, Nelson Acevedo, Sebastián Gallardo, Franco Vedoya; Martín Batallini y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.

Colón: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: ST 12' y 15' Martín Battallini (T).

Estadio: Pablo Comelli.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

