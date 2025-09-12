Uno Santa Fe | Colón | Colón

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

Colón visitará a Talleres (RE) por la fecha 31 del grupo B de la Primera Nacional con varias misiones determinantes por delante

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2025 · 16:32hs
Prensa Colón

Colón ultima detalles para visitar el domingo, desde las 15.30, a Talleres (RE) por la fecha 31 de la Primera Nacional, necesitando solo un punto para sellar la permanencia. Un partido límite en medio de una crisis deportiva que no para de tocar fondo.

• LEER MÁS: Colón llegará con varios jugadores condicionados al duelo clave ante Talleres (RE)

Por eso también, todas las misiones que habrá por delante. El equipo de Ezequiel Medrán arrastra una malaria como visitante de tres derrotas en fila. La última vez que festejó fuera de casa fue el pasado 20 de julio en Salta, con aquel 4-3 ante Central Norte. Desde entonces, todo fueron pálidas.

• LEER MÁS: Vivaldo: "Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Pero el problema va más allá de la condición de visitante. Colón también acumula una secuencia lapidaria de siete partidos sin ganar en fila –un empate y seis derrotas–, que enterró cualquier ilusión de pelear por el Reducido y lo dejó inmerso en la angustiante pelea por evitar el descenso.

Colón, necesita de ganar por muchos motivos

La caída ante Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier fue el último golpe de una serie que sembró dudas en el plantel y en los hinchas. El presente sabalero es delicado: la falta de resultados lo llevó a una situación límite. Por eso, el partido del domingo aparece como una final. Con apenas un punto, Colón se asegurará la permanencia matemática en la categoría. Una batalla en Remedios de Escalada.

• LEER MÁS: Colón tendría una variante por línea y podría haber una sorpresa

Claro que, más allá de la calculadora, lo que preocupa es la falta de respuestas dentro de la cancha. El equipo perdió solidez defensiva, le cuesta generar situaciones de gol y no logra imponer condiciones cuando juega fuera de Santa Fe. En este escenario, Medrán intentará encontrar la fórmula para recuperar confianza y cortar la sequía.

• LEER MÁS: ¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

El desafío está planteado: sumar en Buenos Aires para evitar que la angustia siga creciendo y comenzar a mirar hacia adelante con otro semblante, sabiendo que ya el año está perdido.

Colón Talleres (RE) Primera Nacional
