Uno Santa Fe | Colón | Colón

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

Colón debutará ante Deportivo Madryn en el Brigadier López. Se apostó por una formación con fuerte renovación y duplas que ya dieron resultados.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 09:46hs
El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

Colón pondrá primera en la Primera Nacional 2026 este sábado 14 de febrero, desde las 20, ante Deportivo Madryn, por la Zona A, en el estadio Brigadier López. Y el estreno no será uno más: el equipo que eligió Ezequiel Medrán tiene particularidades fuertes, tanto desde lo institucional como desde lo futbolístico.

La ratificación en medio de un cierre irregular de Colón

La primera señal estuvo fuera de la cancha. A pesar de un tramo final de la temporada anterior con números discretos —siete partidos, apenas una victoria (la última ante el descendido CADU en Santa Fe)—, Medrán fue confirmado por la nueva dirigencia encabezada por José Alonso.

LEER MÁS: Colón ya conoce los días y horarios en los que jugará las primeras cinco fechas

La continuidad también alcanzó al director deportivo Diego Colotto, en una decisión que buscó sostener el proyecto deportivo más allá del cambio político. La apuesta es clara: respaldar el proceso y potenciarlo con refuerzos puntuales.

Un equipo con mayoría de caras nuevas

En cuanto a la conformación del equipo, el dato es elocuente: ocho titulares serán incorporaciones recientes, mientras que solo tres futbolistas continúan de la temporada pasada.

Los nuevos que estarán desde el arranque son: Gabriel Budiño, Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Conrado Ibarra.jpg
Conrado Ibarra la pele&oacute; en la pretemporada y se gan&oacute; un lugar entre los elegidos de Ezequiel Medr&aacute;n en Col&oacute;n.

Conrado Ibarra la peleó en la pretemporada y se ganó un lugar entre los elegidos de Ezequiel Medrán en Colón.

En tanto, los que se mantienen son Facundo Castet, Conrado Ibarra e Ignacio Lago —aunque en este caso con cambio de función—. Entre ellos, Ibarra será el único surgido de las inferiores del club en el once titular, un dato que también marca la fuerte renovación del plantel.

Sociedades que ya tienen historia

Más allá de los nombres, hay otro aspecto saliente: las duplas que Medrán decidió rearmar en busca de automatismos y liderazgo.

En defensa, la pareja central estará compuesta por Pier Barrios y Federico Rasmussen, quienes coincidieron en Godoy Cruz en un ciclo de alto rendimiento del equipo mendocino, donde fueron referentes y piezas clave.

Colón plantel

En la mitad de la cancha aparece otra sociedad con pasado reciente: Matías Muñoz y Cristian Antonio, que jugaron juntos en Gimnasia de Mendoza, bajo la conducción de Medrán, en la campaña que terminó con el ascenso a Primera División. Conocen el método del DT y comparten una dinámica aceitada.

En ofensiva también hay entendimiento previo: Julián Marcioni y Alan Bonansea, quienes fueron compañeros en Patronato y destacaron en varias oportunidades la química futbolística que lograron en esa etapa.

El nuevo rol de Ignacio Lago

Otra particularidad del equipo tiene que ver con Ignacio Lago, quien dejará su habitual posición en la mitad de la cancha para desempeñarse como segundo delantero, acompañando al goleador Alan Bonansea.

La decisión apunta a potenciar su movilidad, llegada y capacidad para asociarse en los últimos metros, en un esquema que buscará mayor peso ofensivo desde el inicio.

LEER MÁS: Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

El equipo que saldrá al campo del Brigadier López refleja una renovación profunda, pero también una construcción pensada: continuidad en el cuerpo técnico, refuerzos con antecedentes compartidos y roles redefinidos.

Colón comenzará un torneo largo y demandante, con la obligación de ser protagonista. Y en ese camino, el equipo elegido por Medrán para el estreno expone una identidad clara: mezcla de experiencia, sociedades consolidadas y una apuesta fuerte a cambiar la historia reciente.

Colón Ezequiel Medrán Deportivo Madryn
Noticias relacionadas
colon ya conoce quien sera el arbitro de su debut ante madryn

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

central norte cambiaria de escenario para jugar ante colon en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

¿cuanto deberan pagar los hinchas de colon para ver los partidos de la primera nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

mauro peinipil y la previa del debut de colon: sabemos lo que representa este club

Mauro Peinipil y la previa del debut de Colón: "Sabemos lo que representa este club"

Lo último

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

Último Momento
Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones