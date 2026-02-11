El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

Colón debutará ante Deportivo Madryn en el Brigadier López. Se apostó por una formación con fuerte renovación y duplas que ya dieron resultados.

Colón pondrá primera en la Primera Nacional 2026 este sábado 14 de febrero, desde las 20, ante Deportivo Madryn, por la Zona A, en el estadio Brigadier López. Y el estreno no será uno más: el equipo que eligió Ezequiel Medrán tiene particularidades fuertes, tanto desde lo institucional como desde lo futbolístico.

La primera señal estuvo fuera de la cancha. A pesar de un tramo final de la temporada anterior con números discretos —siete partidos, apenas una victoria (la última ante el descendido CADU en Santa Fe)—, Medrán fue confirmado por la nueva dirigencia encabezada por José Alonso .

La continuidad también alcanzó al director deportivo Diego Colotto, en una decisión que buscó sostener el proyecto deportivo más allá del cambio político. La apuesta es clara: respaldar el proceso y potenciarlo con refuerzos puntuales.

Un equipo con mayoría de caras nuevas

En cuanto a la conformación del equipo, el dato es elocuente: ocho titulares serán incorporaciones recientes, mientras que solo tres futbolistas continúan de la temporada pasada.

Los nuevos que estarán desde el arranque son: Gabriel Budiño, Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Conrado Ibarra.jpg Conrado Ibarra la peleó en la pretemporada y se ganó un lugar entre los elegidos de Ezequiel Medrán en Colón. Prensa Colón

En tanto, los que se mantienen son Facundo Castet, Conrado Ibarra e Ignacio Lago —aunque en este caso con cambio de función—. Entre ellos, Ibarra será el único surgido de las inferiores del club en el once titular, un dato que también marca la fuerte renovación del plantel.

Sociedades que ya tienen historia

Más allá de los nombres, hay otro aspecto saliente: las duplas que Medrán decidió rearmar en busca de automatismos y liderazgo.

En defensa, la pareja central estará compuesta por Pier Barrios y Federico Rasmussen, quienes coincidieron en Godoy Cruz en un ciclo de alto rendimiento del equipo mendocino, donde fueron referentes y piezas clave.

Colón plantel

En la mitad de la cancha aparece otra sociedad con pasado reciente: Matías Muñoz y Cristian Antonio, que jugaron juntos en Gimnasia de Mendoza, bajo la conducción de Medrán, en la campaña que terminó con el ascenso a Primera División. Conocen el método del DT y comparten una dinámica aceitada.

En ofensiva también hay entendimiento previo: Julián Marcioni y Alan Bonansea, quienes fueron compañeros en Patronato y destacaron en varias oportunidades la química futbolística que lograron en esa etapa.

El nuevo rol de Ignacio Lago

Otra particularidad del equipo tiene que ver con Ignacio Lago, quien dejará su habitual posición en la mitad de la cancha para desempeñarse como segundo delantero, acompañando al goleador Alan Bonansea.

La decisión apunta a potenciar su movilidad, llegada y capacidad para asociarse en los últimos metros, en un esquema que buscará mayor peso ofensivo desde el inicio.

El equipo que saldrá al campo del Brigadier López refleja una renovación profunda, pero también una construcción pensada: continuidad en el cuerpo técnico, refuerzos con antecedentes compartidos y roles redefinidos.

Colón comenzará un torneo largo y demandante, con la obligación de ser protagonista. Y en ese camino, el equipo elegido por Medrán para el estreno expone una identidad clara: mezcla de experiencia, sociedades consolidadas y una apuesta fuerte a cambiar la historia reciente.