Uno Santa Fe | Colón | Colón

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

La dirigencia que lidera Víctor Godano busca cerrar su ciclo resolviendo frentes que generan problemas en Colón. Tiene mucho por cobrar, pero el dinero no llega

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 16:00hs
El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón decidió no presentarse a las elecciones del 30 de noviembre, lo que marca el fin de un ciclo que, más allá de haber dejado avances en varios aspectos, terminó signado por la decepción deportiva. Se trata de un hecho inédito, ya que la actual conducción optó por no competir, pero sí intenta concluir ordenando temas pendientes.

• LEER MÁS: Elecciones en Colón: los platos son varios, pero el menú siempre es el mismo

Durante estos años, la comisión encabezada por Víctor Godano impulsó mejoras en lo institucional y administrativo, además de haber reducido significativamente la cantidad de juicios. Sin embargo, la temperatura la marca el fútbol y, si la pelota no entra, el balance final resulta siempre negativo. La campaña en la Primera Nacional lo dice todo, ya que el plan era pelear por ascender y terminó penando para sostener la categoría.

• LEER MÁS: Medrán: ¿solución deportiva o un dolor de cabeza para Colón?

De todos modos, la dirigencia mantiene como objetivo llegar al cierre de mandato con varias cuestiones resueltas, entre ellas el atraso salarial del plantel profesional, los reclamos de exempleados que fueron despedidos con un acuerdo económico que no satisfizo y la inhibición por el caso de Alberto Espínola, que todavía restringe al club para incorporar.

Víctor Godano.jpg
La dirigencia de Colón quiere resolver varios frentes ante de cerrar su gestión.

La dirigencia de Colón quiere resolver varios frentes ante de cerrar su gestión.

La dirigencia de Colón tiene mucho por cobrar, pero el dinero no aparece

En el plano financiero, Colón tiene por cobrar cerca de 800.000 dólares por las ventas de Leonel Picco (a Platense) y Alan Forneris (a Racing). Con esos ingresos, podría cubrir buena parte de sus compromisos, aunque los plazos complican el panorama: el Calamar no tendría como prioridad regularizar las cuotas, mientras que el dinero de Racing recién ingresaría en diciembre.

• LEER MÁS: Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

En consecuencia, la comisión saliente busca alternativas para conseguir fondos inmediatos y dejar el club con la menor cantidad de conflictos posible antes del recambio dirigencial. Un cierre de gestión sin reelección, pero con la intención de entregar una institución más ordenada que la que recibió.

Colón Víctor Godano elecciones
Noticias relacionadas
orgullo en colon: nueva citacion para cuffia e ibarra a la seleccion sub 20 del ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

medran no duda: tengo contrato y tengo ganas de seguir en colon

Medrán no duda: "Tengo contrato y tengo ganas de seguir en Colón"

medran, sin cassette: fue todo cuesta arriba, pero colon tiene con que volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

union y colon, firmes en la punta del clausura narela gomez

Unión y Colón, firmes en la punta del Clausura Narela Gómez

Lo último

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Último Momento
Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"