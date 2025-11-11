El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

La dirigencia que lidera Víctor Godano busca cerrar su ciclo resolviendo frentes que generan problemas en Colón. Tiene mucho por cobrar, pero el dinero no llega

El oficialismo de Colón decidió no presentarse a las elecciones del 30 de noviembre, lo que marca el fin de un ciclo que, más allá de haber dejado avances en varios aspectos, terminó signado por la decepción deportiva. Se trata de un hecho inédito , ya que la actual conducción optó por no competir, pero sí intenta concluir ordenando temas pendientes.

Durante estos años, la comisión encabezada por Víctor Godano impulsó mejoras en lo institucional y administrativo, además de haber reducido significativamente la cantidad de juicios. Sin embargo, la temperatura la marca el fútbol y, si la pelota no entra, el balance final resulta siempre negativo. La campaña en la Primera Nacional lo dice todo, ya que el plan era pelear por ascender y terminó penando para sostener la categoría.

De todos modos, la dirigencia mantiene como objetivo llegar al cierre de mandato con varias cuestiones resueltas, entre ellas el atraso salarial del plantel profesional, los reclamos de exempleados que fueron despedidos con un acuerdo económico que no satisfizo y la inhibición por el caso de Alberto Espínola, que todavía restringe al club para incorporar.

Víctor Godano.jpg La dirigencia de Colón quiere resolver varios frentes ante de cerrar su gestión.

La dirigencia de Colón tiene mucho por cobrar, pero el dinero no aparece

En el plano financiero, Colón tiene por cobrar cerca de 800.000 dólares por las ventas de Leonel Picco (a Platense) y Alan Forneris (a Racing). Con esos ingresos, podría cubrir buena parte de sus compromisos, aunque los plazos complican el panorama: el Calamar no tendría como prioridad regularizar las cuotas, mientras que el dinero de Racing recién ingresaría en diciembre.

En consecuencia, la comisión saliente busca alternativas para conseguir fondos inmediatos y dejar el club con la menor cantidad de conflictos posible antes del recambio dirigencial. Un cierre de gestión sin reelección, pero con la intención de entregar una institución más ordenada que la que recibió.